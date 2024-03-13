هتنزل عربية معاقين بدون جمارك ✓ مميزات كارت الخدمات المتكاملة الحديد لذوي الاحتياجات الخاصة [مستني ايه]

مميزات كارت الخدمات المتكاملة، يتساءل العديد من المواطنين عن مميزات كارت الخدمات المتكاملة الذي قد تم طرحه لذوي الهمم وأيضًا أصحاب الإعاقات، حيث أن هذه الفئة تحتاج إلى أنواع دعم متعددة من الدولة، ولهذا قد تم إنشاء كارت الخدمات المتكاملة الذي يقوم بمساعدة هذه الفئة من المجتمع وتقديم العديد من الخدمات المتنوعة لهم، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن مميزات كارت الخدمات المتكاملة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

هناك العديد من المميزات التي يحملها كارت الخدمات المتكاملة الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا ذوي الإعاقات وأصحاب الهمم، حيث أن مميزات كارت الخدمات المتكاملة تكون كالآتي:

من الممكن لأصحاب كارت الخدمات المتكاملة أن يقوموا بالجمع بين معاشين مختلفين.

من الممكن أن يتم تعيين نسبة من أصحاب كارت الخدمات المتكاملة فيما يصل إلى 5% من العاملين.

من الممكن أن يتم إعفاء جميع حاملي كارت الخدمات المتكاملة من دفع الضرائب.

يستطيع حامل كارت الخدمات المتكاملة أن يحصل على العديد من خصومات الإشتراكات التي تكون تابعة للأندية وايضًا مراكز الشباب.

يستطيع حامل كارت الخدمات المتكاملة أن يحصل على الكشف المجاني في أيٍ من الأقسام في المستشفيات.

يمكن لجميع حاملي كارت الخدمات المتكاملة أن يزوروا العديد من المناطق الأثرية وأيضًا المتحاف دون رسوم دخول.

الإعفاء الجمركي على السيارات

من ضمن مميزات كارت الخدمات المتكاملة: