وجبة السحور من أهم الوجبات التي يعتمد عليها الصائمون خلال شهر رمضان، لهذا يجب أن تحتوي على الفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف وغيرها من العناصر التي تمد الجسم بالطاقة، وتمنع عنه الشعور بالجوع أو العطش خلال شهر رمضان المبارك، الذي بدأ يوم الأثنين الموافق الحادي عشر من مارس الجاري، لذلك يجب على المسلم أن يختار بعناية وجبة السَّحُور حتي يتمكن من ممارسة حياتية اليومية دون الشعور بالإرهاق أو التعب نظرًا إلى التغيرات التي تحدث سواء في تغيير موعد النوم أو الأكل، لهذا نكشف لكم في هذا التقرير أهم العناصر الغذائية المطلوبة في وجبة السَّحُور.

أفضل الوجبات في السحور تحافظ على طاقتك خلال شهر رمضان 2024

هناك العديد من الأطعمة التي ينصح بها الخبراء في وجبة السحور من بين هذه الأطعمة التي تساعد الجسم على عدم فقدان الطاقة التالي:

التمر: واحد من أهم الأطعمة التي يجب أن تتناولها في السحور والفطار ، حيث يعطي الجسم دفعة كبيرة الجلوكوز كي تجعله نشيطًا طوال اليوم.

، حيث يعطي الجسم دفعة كبيرة الجلوكوز كي تجعله نشيطًا طوال اليوم. التفاح: الغني بالفيتامينات مثل فيتامين سي وغني أيضا بالألياف.

الخبز البلدي: من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

الزبادي: الذي يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.

الفول: الغني بالبروتين ويعمل على عدم الشعور بالجوع لفترات طويلة جدًا.

أطعمة لتجنب العطش في رمضان

الشعور بالعطش في رمضان يسبب الكثير من المشاكل نتيجة الجفاف، من أهم هذه المشاكل (الصداع، انخفاض ضغط الدَّم، تشنج العضلات) وغيرها من الآثار الجانبية المحتملة من الشعور بالعطش، لهذا كشف الخبراء عن عدة أطعمة تساعدك على عدم الشعور بالعطش مثل التالي:

الخس.

الحليب خالي الدسم.

الخِيار.

البطيخ.

الفراولة.

الشمام.

البرتقال.

الشوربة.

الجريب فروت

يفضل أن يتم تأخير السَّحُور كي تقل الفترة الزمنية التي يصوم فيها الشخص، ويظل الجسم ممتد بالطاقة، كما يجب عليك البعد عن الكافيين والتدخين في شهر رمضان، كي لا تشعر بالعطش خلال شهر رمضان.