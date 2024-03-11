اثارة ورعب.. أحداث وملخص الحلقة الأولى المداح ٤.. صدام مبكر بين الشيخ صابر والجن

احداث مثيرة ومرعبة شهدتها احداث الحلقة الأولى من مسلسل المداح ٤ والتي اذيعت منذ قليل عبر قناة ام بي سي مصر والتي جاءت ممتعة وقوية جدا كما اعتادت الحلقة الأولى من سلسلة مسلسلات المداح على مدار الاجزاء الثلاث السابقة والتي حققت نجاحا باهرا وسجلت نسبة مشاهدة ضخمة للغاية وصنعت قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر وانما في بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت والإمارات والبحرين والأردن وسوريا ولبنان وغيرها من الدول العربية التي يعشق شعبها الاعمال الفنية المصرية ويضعهوها ضمن اولوياتهم.

احداث وتفاصيل الحلقة الأولى المداح ٤

شهدت احداث الحلقة الأولى تواجد الشيخ صابر المداح وزوجته ووالدته في القاهرة بمولد سيدنا الحسين وكان برفقته ايضا فتحي عبد الوهاب الذي اقترب منه وصاحبه على اساس انه محب لرجال الدين، وبعد ان قدم الشيخ صابر اغنية بالمولد في حب النبي صلي الله عليه وسلم، توجه اليه شخص واخبره انه من اسوان وان منزله يسمع بيه صراخ طفلة منذ سنوات وعندما يبحثوا عنها لا يجيدوها وتوسل إليه ان يذهب معه لحل تلك المشكلة، وعندما طلب صابر رقم هاتفه ليستخير الله اولا ثم يتواصل معه، فتدخل صديقه فتحي عبد الوهاب وقال له هذا طريق خير ولا داعي للتردد وانا ساذهب معك، وسأجعل السائق الخاص بي يقم بتوصيل زوجتك ووالدتك إلى بلدك “الفيوم” فلا تقلق، فاستجاب صابر وسافر عن طريق الطيران معه هو والشخص صاحب المشكلة، وعندما وصلوا داخل الى المنزل كان في انتظارهم امام المنزل شخص اخر شقيق صاحب المشكلة وعندما دخل وجد طفلة لم يراها احد غيره وتحدث معها واخبرته انها ماتت مقتولة وطلبت منه التوجه معها الى مكان الجريمة، وذهب صابر ومن معه معها ولم يراها احد غيره، وعندما وصلوا الى المنزل دخل الشيخ صابر بمفرده معها وطلب منهم الانتظار في الخارج، فشاورت له الطفلة على مكان في الارض تم فيه الجريمة وعندما جلس صابر على الارض وبدأ يمد يده على التراب للبحث عن شيء فنظر اليها فوجدها تضحك وعينها تحولت لون الدم ثم اختفت وظلم المنزل تماما ولم يجد باب ليخرج منه، قبل ان تشتعل مكان الارض التي لمسها الشيخ صابر بالنيران وتجذب الشيخ صابر وتحرقه في يده وتعيد العلامة بها، ثم يظهر منها الممثل محمد دياب في دور احد كبار الجن ويقول له “شكرا ياصابر” ويتركه وينصرف، وخرج صابر فوجد مركب فركب معه وسأله فقال له ان اصحاب تلك الدار التي كانوا مع صابر ماتوا منذ زمن بعيد، وقبل ان يركب صابر الطيارة اتصلت بيه زوجته واخبرته ان الفنان فتحي عبد الوهاب عندها هنا في البيت هي ووالدته وانه هو من قام بتوصيلهم بنفسه الى الفيوم، فتعجب صابر وقال لها ازي و هو معايا هنا في اسوان الان ليأخذ منها الهاتف ويحدثه” ازيك ياصابر يابو علامة.. انتم ضيوفي بكرة” واغلق الهاتف في وجهه.

وعندما ركب صابر الطيارة وجد الشيطان دياب معه على الطيارة والذي اشعل بها النيران وانتهت الحلقة على ذلك.

موعد مسلسل المداح ٤

يذاع مسلسل المداح ٤ عبر قناة ام بي سي في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة الموافق الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساءا بتوقيت الإمارات.

بعد انتهاء حلقة أمس من مسلسل المداح 4، ينتظر الجميع بفارغ الصبر موعد الحلقة الثانية من مسلسل المداح 4 التي يتوقع البعض لها بعض السيناريوهات المثيرة ومنها توقع أن يقم زعيم الجن الفنان فتحي عبد الوهاب خطف زوجة صابر ووالدته ونجله بعدمااغلق الهاتف في وجهه بعد أن أكد له أنهم معزومين عنده جميعا وخل معهم المنزل.