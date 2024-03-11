مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن الموسم السابع رمضان 2024 مع غيث

مع اقتراب شهر رمضان 2024، ينتظر بشغف عدد كبير من المشاهدين حول العالم عودة البرنامج الإنساني الشهير “قلبي اطمأن” في موسمه السابع مع الشخصية المحبوبة غيث، البرنامج، الذي حاز على شعبية هائلة ونجاح متميز خلال المواسم السابقة، يعود مجدداً ليكون جزءاً من برامج رمضان التلفزيونية المنتظرة، وتم الإعلان رسمياً عن مواعيد عرض البرنامج وأماكنه من خلال الحسابات الرسمية للبرنامج على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات الجمهور عن القناة التي ستبث البرنامج والتوقيت،لذا، نوفر لكم مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن الموسم السابع رمضان 2024 والقنوات الناقلة.

عرض برنامج قلبي اطمأن الموسم السابع

حدد فريق عمل برنامج “قلبي اطمأن” بقيادة غيث موعد انطلاق الموسم السابع للبرنامج، والذي سيكون في اليوم الاثنين، الموافق 11 مارس 2024، متزامنًا مع اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا، ومن المقرر أن يقدم البرنامج ثلاثين حلقة خلال الشهر الفضيل.

“نحن على موعد معكم في أولى حلقات الموسم السابع.

نبدأ بسم الله رحلة جديدة من السعادة.. ونواصل مهمتنا في مساعدة الإنسان”

“استعدوا لمتابعة الحلقة الأولى على قناة أبوظبي وقناتنا على يوتيوب #غيث #الإمارات #قلبي_اطمأن #الناس_للناس #رمضان #رمضان2024 #ghaith #UAE #qalbyetmaan”

الساعة كم مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن 2024؟

برنامج “قلبي اطمأن” في موسمه السابع سيُبث في توقيتات محددة عبر الوطن العربي؛ حيث يُعرض في السعودية عند الساعة السادسة مساءً، وفي الإمارات العربية المتحدة عند الساعة السابعة مساءً، بينما يكون موعد العرض في مصر الساعة الخامسة مساءً.

ما هي القنوات الناقلة لبرنامج قلبي اطمأن الموسم السابع؟

برنامج “قلبي اطمأن” في موسمه السابع لعام 2024، سيتم بثه على القنوات الفضائية التابعة لأبوظبي وكذلك على منصة يوتيوب.