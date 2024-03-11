ضحايا برنامج رامز جاب من الآخر في رمضان 2024 من بينهم أمام عاشور وميدو

تبدأ أولي حلَقات برنامج رامز جاب من الآخر اليوم أول أيام شهر رمضان في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابقة بتوقيت مكة المكرمة، ويوضح “البرومو” الخاص ببرنامج رامز جلال الجديد مجموعة من النجوم الرياضيين وآخرين من الممثلين، ويجهز رامز جلال هذا الموسم فكرة جديدة لضيوفه، مثلما قدم في السنوات الأخيرة، بعدما قدما من قبل (رامز قلب الأسد، رامز ثعلب الصحراء، رامز توت عنخ آمون، رامز قرش البحر، رامز واكل الجو، رامز بيلعب بالنار، رامز تحت الأرض، رامز تحت الصفر، رامز في الشلال، رامز مجنون رسمي، رامز عقلة طار، رامز موفي ستار، رامز نيفر آند).

ضحايا برنامج رامز جاب من الآخر في رمضان 2024

ينتظر محبي رامز جلال كل عام مشاهدة برنامجه الجديد الذي يقوم فيه بعمل مواقف مضحكه في الضيوف، الذي يعد أشهرهم هذا الموسم التالي:

سمية الخشاب. نجلاء بدر. ميرهان حسين. باسم سمرة. أحمد السقا. محمد لطفي. مي عمر. حسن شاكوش. حمدي المرغني. هدى المفتي. انتصار. نسرين أمين. يسرا اللوزي. أحمد فهمي حمادة هلال. أيتن عامر. أحمد مالك. ريم طارق طليقته حسن شاكوش. محمد رياض. باميلا الكيك. محمد شاهين. أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق. عبد الناصر زيدان. إمام عاشور. محمود كهربا. غادة إبراهيم. محمد عبد المنعم. عمرو يُوسُف. على البليهي. محمد عبد المنعم.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال 2024

تبدأ أبرز المحطات الفضائية التي تنقل برنامَج رامز جلال الجديد (رامز جاب من الآخر) هذا الموسم قناة أم بي سي مصر ومنصة شاهد وقناة MBC العراق، ويبدأ عرض البرنامَج في السادسة بتوقيت القاهرة على محطة أم بي سي مصر.