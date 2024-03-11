القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

يحتضن ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية اللقاء الكبير في كرة القدم العربية، حيث يلتقي فريق النصر بمنافسه فريق العين ضمن فعاليات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024، محبي ومشجعي الفريقين ينتظرون بشغف هذه المواجهة التي ستكشف عن الطرف المتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة، في هذا المقال، سنوضح القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين اليوم، بالإضافة إلى توقيت المباراة والتشكيلات المحتملة للفريقين.

موعد مباراة العين والنصر اليوم الأثنين 11 مارس

ستنطلق المباراة المنتظرة بين النصر والعين في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين، الموافق 11 مارس، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، وفيما يلي جدول يوضح مواعيد بدء المباراة في بقية الدول العربية:

الدولة الوقت سوريا والبحرين وقطر 10:00 مساءً مصر وليبيا والسودان 9:00 مساءً سلطنة عمان والإمارات 11:00 مساءً المغرب والجزائر وتونس 8:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين اليوم

الفريق العالمي، بقيادة النجم رونالدو، يدخل هذا اللقاء متطلعًا لتحقيق الفوز بعد سلسلة من الهزائم في آخر ثلاث مباريات، آخرها خسارته أمام الرائد، بينما يسعى نادي العين إلى تحقيق التعادل لضمان تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، بعد فوزه في مباراة الذهاب على النصر بنتيجة 1-0.

يمكن متابعة اللقاء عبر قنوات بي ان سبورتس، تحديدًا beIN Sports AFC، بالإضافة إلى تطبيق تود التابع لها، وسيتم أيضًا بث المباراة على القنوات الناقلة كقنوات SSC السعودية، وخصوصًا SSC Sports HD1، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية.

تشكيلة النصر ضد العين

من المتوقع بشكل كبير أن يبدأ فريق النصر مباراته اليوم أمام العين بالتشكيلة الآتية:

المركز اللاعبون خط الهجوم كريستيانو رونالدو أيمن يحيى ساديو ماني خط الوسط أوتافيو عبد الله الخيبري مارسيلو بروزوفيتش خط الدفاع عبد الإله العمري سلطان الغنام أليكس تيليس محمد آل فتيل حارس المرمى راغد النجار

التشكيلة المتوقعة لنادي العين أمام النصر

توقع خبراء الرياضة أن يبدأ فريق العين مباراته القادمة أمام النصر بالتشكيلة الآتية: