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القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

rabab ahmedمنذ 22 ساعة
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القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين اليوم
القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين اليوم

يحتضن ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية اللقاء الكبير في كرة القدم العربية، حيث يلتقي فريق النصر بمنافسه فريق العين ضمن فعاليات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024، محبي ومشجعي الفريقين ينتظرون بشغف هذه المواجهة التي ستكشف عن الطرف المتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة، في هذا المقال، سنوضح القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين اليوم، بالإضافة إلى توقيت المباراة والتشكيلات المحتملة للفريقين.

موعد مباراة العين والنصر اليوم الأثنين 11 مارس

ستنطلق المباراة المنتظرة بين النصر والعين في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين، الموافق 11 مارس، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، وفيما يلي جدول يوضح مواعيد بدء المباراة في بقية الدول العربية:

الدولةالوقت
سوريا والبحرين وقطر10:00 مساءً
مصر وليبيا والسودان9:00 مساءً
سلطنة عمان والإمارات11:00 مساءً
المغرب والجزائر وتونس8:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين اليوم

الفريق العالمي، بقيادة النجم رونالدو، يدخل هذا اللقاء متطلعًا لتحقيق الفوز بعد سلسلة من الهزائم في آخر ثلاث مباريات، آخرها خسارته أمام الرائد، بينما يسعى نادي العين إلى تحقيق التعادل لضمان تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، بعد فوزه في مباراة الذهاب على النصر بنتيجة 1-0.

يمكن متابعة اللقاء عبر قنوات بي ان سبورتس، تحديدًا beIN Sports AFC، بالإضافة إلى تطبيق تود التابع لها، وسيتم أيضًا بث المباراة على القنوات الناقلة كقنوات SSC السعودية، وخصوصًا SSC Sports HD1، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية.

مباراة النصر والعين اليوم
مباراة النصر والعين اليوم

تشكيلة النصر ضد العين

من المتوقع بشكل كبير أن يبدأ فريق النصر مباراته اليوم أمام العين بالتشكيلة الآتية:

المركزاللاعبون
خط الهجومكريستيانو رونالدو
أيمن يحيى
ساديو ماني
خط الوسطأوتافيو
عبد الله الخيبري
مارسيلو بروزوفيتش
خط الدفاععبد الإله العمري
سلطان الغنام
أليكس تيليس
محمد آل فتيل
حارس المرمىراغد النجار

التشكيلة المتوقعة لنادي العين أمام النصر

توقع خبراء الرياضة أن يبدأ فريق العين مباراته القادمة أمام النصر بالتشكيلة الآتية:

المركزاللاعبون
خط الهجومماتياس بالاسيوس
أليخاندرو روميرو
سلطان الشامسي
خط الوسطسفيان رحيمي
بارك يونغ
عبد الكريم تراوري
خالد البلوشي
خط الدفاعخالد الهاشمي
دامان كوماري
إيريك دو مينيزيس
حارس المرمىخالد عيسى
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rabab ahmedمنذ 22 ساعة
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