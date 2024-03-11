“منحة البطالة anem.dz“ حقيقة إيقاف التسجيل بمنحة البطالة بالجزائر بشكل نهائي 2024

تقوم الحكومة الجزائرية بالعمل على إيقاف حد البطالة بالمجتمع الجزائري وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الجزائري، لذلك تقوم الدولة بإعطاء المواطنين منحة تصرف بشكل شهري، وهي للعاطلين عن العمل والذين لا يوجد لهم دخل شهري ثابت، وذلك لمواجهة التحديات وغلاء الأسعار المبالغ فيه.

إيقاف التسجيل بمنحة البطالة بالجزائر

يبحث الكثير من المواطنين الجزائريين عن حقيقة إيقاف التسجيل بمنحة البطالة بالجزائر وذلك عن طريق مواقع التواصل المختلفة بعد تردد أنباء عن إيقاف التسجيل بالمنحة، لذا قامت الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الموقع الرسمي الخاص بها بالإعلان عن عدم صحة الأخبار المتداولة عن إيقاف التسجيل بمنحة البطالة في الجزائر بشكل نهائي، كما وضحت أن التسجيل متوقف لفترة مؤقتة ثم سيتم فتح باب التسجيل مرة أخرى تبعا للشروط التي قامت بتحديدها الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الموقع الخاص الرسمي بها.

شروط التسجيل بمنحة البطالة

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالإعلان عن الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة البطالة في الجزائر 2024 نبينها فيما يلي:

أولا: يجب أن يكون مقدم الطلب جزائري الجنسية و مقيماً بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.

ثانيا: لابد أن يتراوح سن مقدم الطلب ما بين 19 سنة و 48 سنة.

ثالثاً: تقديم شهادة تثبت أن مقدم الطلب عاطل عن العمل وليس لديه أي وظيفة سواء حكومية أو خاصة.

رابعا: لابد من تقديم شهادة الموقف من تأدية الخدمة الوطنية للمتقدم.

رابط التسجيل بمنحة البطالة فى الجزائر 2024

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بعمل رابط خاص للتسجيل للحصول على منحة البطالة في الجزائر 2024 نوضح فيما يلي الخطوات اللازمة للتسجيل: