“وزارة المالية 100.000 دينار“ سلم راتب التقاعد 2024 بالعراق بعد الزيادة الجديدة mof.gov.iq الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

راتب التقاعد وهي تعتبر من أبرز أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة داخل دولة العراق، وهي يتم منحها للأشخاص الذين تقاعدوا عن العمل وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم ومعاونتهم على مواجهة غلاء الأسعار، كما أنه من المقرر زيادة الرواتب الخاصة بهم بنسبة تصل حتى 100 ألف دينار، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا موعد صرف الرواتب بالزيادة المقررة، وما هو سلم رواتب المتقاعدين.

راتب التقاعد

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم صرف الزيادة بداية من يوم الأحد الموافق 10 من مارس 2024، وسوف تصل نسبة تلك الزيادة حتى 100.000 دينار عراقي وذلك ماعدا الأشخاص الذين تصل رواتبهم بالفعل مليون دينار، والتي سوف تكون كالتالي:

سوف صرف 950 ألف دينار للأشخاص الذين كانوا يحصلوا على راتب 850 ألف دينار.

بينما من المقرر أن يكون راتب الفئة التي كانت تحصل على راتب تبلغ قيمته نحو 350 ألف دينار بعد الزيادة هو 500 ألف دينار.

الأشخاص الذين كان راتبهم 400 ألف دينار سوف يتم إضافة الزيادة ليكون الراتب هو 550 ألف دينار.

أما المواطنين الذين كانوا يحصلوا على راتب 625 ألف دينار سوف يتم إضافة الزيادة ليكون الراتب 725 ألف دينار.

رابط الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل دقيق من أجل الإستعلام عن كل ما يخص رواتب التقاعد وهي كالتالي: