“خروج شوقي ودلال من السجن“ مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024 حقيقة أم شائعة؟

ينتظر جميع الجمهور مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني ولكن لم يتم إضافة المسلسل ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 وذلك ما جعل الجميع يتساءل حول عدم نزول المسلسل ضمن القائمة، وهو يعتبر واحد من المسلسلات البارزة والتي حصلت على نسب مشاهدة مرتفعة في الموسم السابق لشهر رمضان المبارك وذلك بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التي يقدمها المسلسل، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص المسلسل.

مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

وفقا لما صرحت عنه الفنانة القدير مديحة البكرى والتي تقدم دور زوجة حمادة فتح الله في برنامج بنت البلد مع الفنانة نشوى مصطفى عن سبب تأجيل عرض المسلسل في رمضان الجاري وسوف يتم عرضه في موسم رمضان 2025، كما أنها ذكرت أيضا أن ذلك التأجيل تم بالإتفاق ما بين المخرج محمد سامي وبطل المسلسل محمد رمضان والغرض من ذلك تقديم عمل فني قوي وذلك حتى يحقق نفس النجاح الذي حققه الموسم الأول.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

تدور قصة المسلسل حول شخصية المعلم جعفر وهو متزوج من أربع سيدات وسوف ينجب ولد من زوجته الاولى وسوف يتم اختطاف الولد وهو صغير وسوف يصلهم أخبار حول وفاته وأنه مات، ولكن مع تصاعد الأحداث سوف يكتشف المعلم جعفر أن ابنه هو سيف صديقه والقريب منه دائما وسوف يصل لمن قام بذلك وهي إحدى زوجاته، ويشارك في العمل مجموعة من الممثلين الذين قدموا الأدوار ببراعة وهم: