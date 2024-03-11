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أغتيالات دموية…شاهد مسلسل الحشاشين الحلقة الأولي مواعيد العرض والقنوات الناقلة بجودة عالية FHD
يبحث العديد من عشاق المسلسلات الرمضانية عن مسلسل الحشاشين الحلقة الأولي والذي يعرض لأول مرة في مضان 2024، حيث من المعتاد في كل عام في شهر رمضان الكريم تعرض العديد من المسلسلات في السباق الرمضاني،ويقوم ببطولة المسلسل الفنان الكبير كريم عبدالعزيز وبعض النجوم الكبار مثل ميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد ونيقولا معوض والمسلسل من تاليف المؤلف القدير عبد الرحيم كمال ومن أخرج بيتر ميمي.
مسلسل الحشاشين الحلقة الأولي
سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل القنوات الناقلة ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الأولي علي كافة المنصات والقنوات واليك أبرز القنوات الناقلة للمسلسل بجودة عالية:
- قناة DMC المصرية ويعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.
- قناة DMC Drama ويعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر.
- المنصة الشهيرة Watch It ويعرض في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.
- يعرض أيضاً علي منصة Yango Play ويعرض في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.
أبرز أحداث مسلسل الحشاشين
يدور المسلسل في القرن الحادي عشر ويحكي قصة حسن الصباح الذي يقوم بتقديمه الفنان كريم عبدالعزيز وهو مؤسس جماعة الحشاشين التي تقوم بالعديد من الصراعات والمواجهات
- يضم العمل العديد من الأغتيالات التي تمت في ذلك الوقت ويشهد العديد من الأعمال التشويقية والدرامية المثيرة، ومن المتوقع أن يحصد المسلسل العديد من الجوائز لما فيه من أحداث مشوقة.
- صرح كريم عبدالعزيز أيضاً بأن تلك التجربة قد خاض مثلها فيلم الفيل الأزرق وصرح بأن المسلسل فكرته جميلة.