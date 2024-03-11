“ح 1 رامز مش هيجبها لبر”.. شاهد تسريب الحلقة الاولي رامز جاب من الاخر وجميع القنوات الناقلة بجودة عالية HD

الحلقة الاولي رامز جاب من الاخر التي في انتظارها عدد كبير من الناس على مستوى العالم العربي، حيث يتساءلون كل عام عن فكرة برنامج رامز جلال الجديد التي سوف تجذبها الجمهور من كل مكان، فهو برنامج ترفيهي جاهز رمضانية يحرص الجميع على متابعته، لذلك فهو ممتع. بالتنوع في المقترحات بين كل عام وبعد، فكرة البرنامج لهذا العام في مدينة ملاهي مليئة بالمفاجآت المثيرة، وفيما يلي نسرد التفاصيل المتعلقة بالحلقة الأولى من البرنامج ووعد عرضه.

الحلقة الاولي رامز جاب من الاخر

ساعة ممنوع تفصلنا عن بداية الحلقة الاولي رامز جاب من الاخر وهو من البرامج الأكثر شعبية التي يتابعه رائع من كل الدول العربية، وقد يأتي العام البرنامج لهذا بفكرة فريدة ومشوقة كعادة مقدم البرنامج رامز جلال، حيث يقوم باستضافة اثنين من المشاهير في مدينة ملاهي ضخمة ويمنح كل واحد منهم كلمة سر، وبعد أن يلقي الضيف كلمة السر يسقط إلى الأسفل في منطقة مائية ثم يدخل في غرفة مليئة بالحشرات وتتوالى الأحداث ليظهر رامز جلال بعد أن عاشق الضيف حالة رعب شديدة.

موعد برنامج رامز جاب من الاخر والقنوات الناقلة

يتم عرض برنامج رامز جاب من الآخر على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساءً وهو وقت شهري، ولا مانع من أن قناة إم بي سي مصر هي وحدها التي تمتلك حقوق ملكية بث البرنامج، ومن هنا نستعرض تردد قناة MBC مصر في النقاط التالية: