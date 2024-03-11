أضبطها الأن…تردد قناة المسار 2024 الليبية علي النايل سات وعلي عرب سات بجودة عالية FHD

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة المسار 2024 الليبية وطريقة ضبطها علي جهاز الأستقبال الخاص بهم،وتعمل القناة علي عرض العديد من البرامج الحوارية والأخبارية الهادفة التي تجذب العديد من المشاهدين بشكل يومي من خلال شاشاتها، وتعرض القناة محتوي مميز يتناسب مع كافة الأعمار والمراحل العمرية، وتمتلك تلك القناة قاعدة جماهيرية كبيرة في دولة ليبيا والوطن العربي، وتعرض القناة علي الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات.

تردد قناة المسار 2024 الليبية

وسنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل تردد قناة المسار 2024 الليبية الذي يبحث عنه العديد من عشاق القناة والمحتوي الذي يتم تقديمه من خلالها، واليك التفاصيل:

نقوم بالضغط علي زر القائمة في جهاز التحكم الخاص بجهاز الأستقبال لدينا.

نقوم بالضغط علي اضافة تردد جديد.

نقوم بتحديد القمر الصناعي النايل سات.

ندخل التردد التالي 10873.

نقوم بكتابة معدل الترميز وهو 27500، ومعدل الخطأ 3/4.

نقوم بتحديد الأستقطاب عمودي.

مميزات قناة المسار الليبية

تعرض العديد من البرامج المميزة والأسلامية والحوارية علي قناة المسار الليبية، مما يجذب اليها ملايين المشاهدات،وتتميز قناة المسار ببعض المميزات مثل: