“8000 دينار جزائري“ حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر anem.dz

في ظل سعى الحكومة الجزائرية لرفع المستوى المعيشي للأسرة الجزائرية بشكل عام والمرأة بشكل خاص في ظل الظروف الإقتصادية التي يمر بها العالم وارتفاع الأسعار المبالغ فيه ترددت أنباء مؤخراً عن حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 8000 دينار جزائري، وهي إحدى وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية داخل البلاد للمرأة الجزائرية للمساعدة في تدبير الحياه المعيشية للأسرة.

زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 8000 دينار الجزائري

تقوم الحكومة الجزائرية بصرف منحة المرأة الماكثة في البيت والبالغ قيمتها 800 جنيه دينار جزائري ذلك بالإضافة إلى منحة أخرى تقدر ب 300 جنيه دينار جزائري للأسرة التي تتوفر لديها الشروط المطلوبة للحصول على المنحة ليصبح إجمالي قيمة المنحة المقدمة من الدولة إلى 1100 دينار جزائري لعدد من الأسر الأكثر احتياجا، قامت الجهات المسؤولة بنفي الأخبار المتداولة مؤخرا عن زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت الى 8000 دينار جزائري وأن تلك الأخبار المتداولة ليس لها أي أساس من الصحة وفي حالة زيادة منحة المرأة الماكثة ستكون الجهات المختصة والمسؤولة عن الإعلان عبر الموقع الرسمي للحكومة الجزائرية.

تقديم طلب في منحة المرأة الماكثة في البيت

حتى تتمكن المرأة الجزائرية من تقديم طلب في منحة المرأة الماكثة في البيت يوجد عدد خطوات لابد من إتباعها حتى تتم عملية التقديم بنجاح.