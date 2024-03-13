امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقية أم إلكترونية ؟؟ ومتى موعدها ؟؟ وزارة التربية والتعليم تكشف التفاصيل

امتحانات الثانوية العامة ورقية أم إلكترونية؟ سؤال يتردد كثيرا من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي، حيث يريد الب معرفة طريقة الامتحانات هل تكون ورقية ويجيب كل طالب في كراسة إجابة خاصة به، أم يتم الاعتماد على التابلت الذي اسلمه من المدرسة التابع لها، ويكون الامتحان إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت هذا ما نحاول الإجابة عنه معكم اليوم في مقالنا وفقا لما ورد عن المصادر الرسمية المعنية بهذا الأمر.

امتحانات الثانوية العامة ورقية أم الكترونية

تهدف وزارة التربية والتعليم في مصر إلى القضاء على ظاهرة الغش بكافة الوسائل الممكنة، لذا شدد الدكتور رضا حجازي على اصطحاب الطلبة لأي جهاز إلكتروني وتحديدا ” التابلت”، وبناء عليه تكون امتحانات الثانوية العامة ورقية وليست إلكترونية، على أن يستمر العمل بنظام Open Book أي الكتاب المفتوح حيث يتسلم الطالب أثناء دخول اللجنة كتاب ” المفاهيم ” الخاص بكل مادة، ويمكن الاستعانة بالمعلومات المدونة به أثناء الامتحان ويتم تسليمه بعد انتهاء وقت المادة، وأيضا تكون امتحانات العام الجاري بنفس عدد الأسئلة للسنة الماضية، ومنها الأسئلة الموضوعية والأسئلة المقالية كما يتم اعتماد نفس توزيع الدرجات.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2024

شهد المقر الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة اجتماع وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي مع اتحاد طلاب مصر، ليعلن عن جدول امتحانات العام الدراسي الحالي والذي من المقرر أن يبدأ الماراثون الامتحاني اليوم العاشر من شهر يونيو القادم وتنتهي يوم عشرين من شهر يوليو، على أن تبدأ الامتحانات يوميا في الساعة التاسعة صباحا ويكون الحد الأقصى لليوم الامتحاني الساعة الثانية عشر ظهرا، هذا وسوف يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم السبت 15 يونيو حتى يوم الخميس 20 من ذات الشهر.