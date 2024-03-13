“البنزين هيزيد في رمضان ولا لا” حقيقة ارتفاع أسعار البنزين في مصر 2024 بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين في مصر، أمر يبحث عن كل مواطن مصري في الأيام التي يعيشها حاليا، حيث شهدت الأسواق المصرية في جميع المجالات خلال الفترة السابقة، الكثير من الاضطرابات المختلفة وقفزات غير مسبوقة في أسعار الأساسية، وتعد أسعار البنزين من العوامل الهامة في تحديد سعر باقي المنتجات من خلال إضافة تكاليف النقل، على السعر ⁸ وبالتالي أي تحرك في سعر البنزين يقابله تحرك مباشر في أسعار باقي السلع.

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين في مصر

يعيش سوق الصرف المصري الآن حالة من عدم الاستقرار الذي نتيجة عن القرارات الاقتصادية والمالية الأخيرة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للبنك المركزي المصري الذي رفع سعر الفائدة بقيمة 600 نقطة، لأنه يرغب في القضاء على السوق الموازي وتثبيت سعر الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي في كل البنوك والسوق السوداء، وقد توقع الكثير بعد هذه التصريحات ارتفاع أسعار البنزين في مصر بالتبعية، حيث يرتبط سعر البنزين منذ عدة سنوات بسعر الصرف، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي تغيير في أسعار البنزين داخل الأسواق، وأن ما يتردد مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني أن وزارة البترول هي المعنية بتحديد سعر المواد البترولية.

موعد اجتماع لجنة التسعير للمواد البترولية

تعقد لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول كل ثلاث شهور وهي مدة تغيير مشتقات البترول، حيث يتم تغير الأسعار كل ثلاث شهور أي 4 مرات في العام، وفقا لنظام التعديل التلقائي بناءا على سعر الصرف المحلي لذلك من المنتظر أن يعقد اجتماع اللجنة خلال الأيام القادمة من شهر مارس الحالي، والأسعار المتبعة حاليا في الأسواق تم العمل بها منذ 3 نوفمبر 2023 بعد آخر اجتماع للجنة، مع العلم أن الدولة حريصة على عدم رفع سعر السولار لأنه سيؤثر مباشرة على أسعار السلع والمنتجات الغذائية والبضائع والمواصلات العامة، وقد تم تثبيت سعر الدولار منذ شهر مايو الماضي ولم يخضع الزيادات الأخيرة.