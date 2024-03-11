“مظلتي” حمل الآن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024  فى العراق موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية للعام 2024، الوجبة الجديدة، حيث يترقب الآلاف من الأسر العراقية، المحتاجة الى الدعم ، موعد الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، والتى يتم إطلاقها عبر رابط موقع مظلتى الالكتروني، الذى اعدته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية التى تم اختيارها طبقا للشروط والمعايير التي حددتها الوزارة والتى تهدف إلى التحقق من أهليتهم للحصول على الدعم المقدم في إطار الرعاية الاجتماعية، ومن خلال التقرير التالى سنوضح الخطوات اللازمة التى من خلالها تستطيع الحصول على الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة بكل سهولة ويسر.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الجديدة 2024:

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن عملية الفحص والمراجعة لأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة لعام 2024، اقتراب من الانتهاء ومن المتوقع أن يتم الكشف عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيتم نشر جميع الأسماء المقبولة على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، بالإضافة إلى منصة مظلتي الإلكترونية، فور الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق:

للوصول إلى منصة مظلتي الإلكترونية واستعلام عن الأسماء، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية موقع “مظلتي الإلكتروني “

2. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي إذا كنت قد قمت بإنشائه من قبل.

3. بعد تسجيل الدخول، قم بالبحث عن قسم أو رابط الرعاية الاجتماعية والمستحقين للدعم.

4. ابحث عن خيار “استعلام عن الأسماء”

5. قد يُطلب منك إدخال بعض المعلومات الشخصية للتحقق من هويتك .

شروط الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية: