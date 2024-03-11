مسلسل أحمد السقا.. مواعيد عرض مسلسل العتاولة والقنوات التي تعرضه خلال شهر رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل العتاولة والقنوات التي تعرضه من الموضوعات التي يهتم بها محبي الأعمال الفنية المصرية في شهر رمضان المبارك، والذي يشهد سباق متميز ومتنوع لباقة من أفضل نجوم الفن في مصر، حيث يقدم كل فنان المسلسل الخاص به، وقد استطاع البرومو التشويقي لمسلسل العتاولة جذب انتباه الجمهور، لذلك بحث الكثير عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة لهذا العمل.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة والقنوات التي تعرضه

يشهد مسلسل العتاولة صراع بين أبطال العمل ويتم حبك الصراع في الدراما بشكل متميز تشد انتباه المشاهد وتجعله في ترقب مستمر للأحداث المنتظرة، ومن المقرر أن يبدأ بث مسلسل العتاولة يوم الاثنين الموافق الأول من شهر رمضان والحادي عشر من شهر مارس الجاري، على أن يعرض على الشاشة الشهيرة قناة MBC مصر في الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، ويأتي عرض المسلسل مباشرة بعد برنامج المقالب مع النجم رامز جلال، وتتوالى إعادة كل حلقة من مسلسل العتاولة في المواعيد التالية.

العرض الأول لإعادة الحلقة على قناة MBC مصر 2 الساعة التاسعة مساءا.

العرض الثاني لإعادة الحلقة على قناة MBC مصر الساعة الثانية ظهرا في اليوم التالي.

ونعرض معكم الآن تردد قناة Mbc مصر على القمر الصناعي نايل سات والذي يمكن استخدامه في تحميل القناة.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: افقي.

جودة القناة: HD.

نجوم مسلسل العتاولة رمضان 2024

بالفعل يضم مسلسل العتاولة مجموعة من عتاولة الفن المصري حيث يزخر المسلسل بكوكبة، من أفضل نجوم الدراما والسينما في مصر والذين يمتلكون تاريخ كبير من أنجح الأعمال، على رأسهم النجم أحمد السقا بالتعاون مع النجمة زينة التي حققت نجاح كبير في مسلسل جعفر العمدة العام الماضي، وأيضا النجمة المطربة مي كساب بالاشتراك المتميز مع باسم سمرة وميمي جمال وصلاح عبدالله.