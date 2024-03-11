“محدش هيطلع منه سليم” من هم ضيوف برنامج رامز جاب من الاخر خلال شهر رمضان 2024 ومتى يتم عرض برنامج مقالب رامز جلال

ضيوف برنامج رامز جاب من الاخر في شهر رمضان والذي يترقبه العديد من عشاق برنامج رامز جلال، حيث يقدم لنا على مدار أعوام كثيرة مفاجآته التي يجذب بها الجمهور عبر مواسم البرنامج، كما يثير فضول متابعيه كل عام من خلال إعلانه عن موسم العام الجديد، رامز جاب من الآخر، ومع تداول الأخبار بإصابة ضيوف البرنامج بالخدوش والجروح، لذلك سوف نقدم لكم أبرز ضيوف برنامج رامز في موسمه الجديد، وموعد عرض البرنامج،. تردد القناة الناقلة لبرنامج رامز.

ضيوف برنامج رامز جاب من الاخر في شهر رمضان

تم تشكيل قائمة أسماء ضيوف برنامج رامز تتمثل في نخبة من الفنانين والمطربين ولاعبي كرة القدم، ومن أبرز ضيوف برنامج رامز جاب من الآخر ما يلي:

يستضيف البرنامج الفنان الفنان عمرو يوسف

كما يستضيف رامز اللاعب إمام عاشور

كما تضم قائمة ضيوف برنامج رامز المطرب محمود العسيلي

بالإضافة إلى الفنانة حنان مطاوع.

كما يستضيف الفنانة سمية الخشاب، والفنانة شيرين رضا، إلى جانب الفنانة ايتن عامر.

مواعيد عرض رامز جاب من الآخر 2024

يحرص جمهور برنامج رامز على متابعة البرنامج بشكل يومي للتعرف على مفاجأة البرنامج، والذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان من كل عام، وسوف يتم عرض برنامج رامز جاب من الآخر للموسم الجديد على قناة إم بي سي مصر بعد آذان المغرب على مائدة الإفطار في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ام بي سي مصر

تحرص إدارة قناة أم بي سي على عرض برنامج رامز كل عام خلال الشهر الكريم، ويمكن استقبال القناة وضبط ترددها بجودة عالية على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ :5/6.

تردد قناة ام بي سي عرب سات

كما يمكن متابعة قناة ام بي سي على القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال التفاصيل التالية: