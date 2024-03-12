“منصة مظلتي“ كيف ابحث عن اسمي في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق molsa.gov.iq

قامت الحكومة في العراق بتوفير برنامج الرعاية الاجتماعية وهو يعتبر واحد من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة للأسر الفقيرة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على مواطنيها وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم منح البرنامج وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وبناء على ذلك يتساءل عدد كبير من المستفيدين عن كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية

يجب العلم أنه يتم الاستعلام عن المستفيدين من خلال منصة مظلتي، كما أنه يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن كل ما يخص برنامج الرعاية الاجتماعية، والخطوات كالتالي:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. ثم بعد ذلك يرجى الدخول على خانة الدعم الاجتماعي. قم بتحديد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. يرجى ادخال جميع البيانات التي تخص المستفيد وذلك من أجل إتمام عملية الاستعلام. وبمجرد النقر على كلمة بحث سوف تظهر قائمة خاصة بالمستفيدين بصيغة pdf وسوف يتم توضيح حالة المستفيد سواء بالقبول أو الرفض، وفي حين حالة الرفض يمكنك تقديم تظلم.

شروط التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية

قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم والشروط كالتالي: