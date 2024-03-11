“الفطار الساعة كام” الآن إمساكية شهر رمضان فى العراق 2024 و مواعيد الفطار والسحور فى جميع المحافظات العراقية

موعد اذان المغرب في جميع المحافظات العراقية للعام 2024، 2024 ،مع حلول أول أيام الشهر الكريم، يقوم الملايين من المسلمين داخل العراق بالبحث عن،إمساكية شهر رمضان في العراق، و يتطلع الأشخاص في العراق إلى معرفة مواقيت الصلاة للحرص على أداء الصلوات في أوقاتها المحددة، والتحقق من وقت أذان الفجر لتناول وجبة السحور، ومعرفة موعد المغرب لمعرفة وقت الإفطار، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم، إمساكية رمضان في العراق ليتمكن جميع المواطنون من تحميلها ومشاركتها بين بعضهم ، وذلك من أجل تسهيل الوصول إلى المعلومات الصحيحة والدقيقة بشأن توقيت الصلوات ومواقيت الإفطار والسحور في شهر رمضان، داخل جميع مدن العراق.

إمساكية رمضان فى العراق 2024 :

مع بداية شهر رمضان الكريم، يسارع المسلمون في السعي لأداء العبادات بأكبر قدر ممكن بطرق متنوعة، يوجد بينهم، حيث يقوم البعض فى تلاوة القرآن الكريم، حيث يقرؤون ما تيسر لهم من القرآن الكريم، والبعض الاخر يفضل تلاوة الأذكار، مثل الاستغفار والحمد والتكبير، طوال فترة الصيام، حتى وإن كان هناك أعمال أخرى تحول دون تلاوة القرآن، يحاول المسلمون في هذا الشهر الكريم تنظيم أوقاتهم لمحاولة أداء مختلف العبادات، حيث يحاول البعض فى تنظيم وقتهم وتخصيص كل فترة في اليوم لأداء عبادة معينة، ومن أجل تنظيم أيامهم في رمضان، يجب على الناس أولاً الحصول على إمساكية رمضان، حيث تحتوي على مواقيت الصلوات الخمس.

أذان الفجر في الساعة ٥:١٠ صباحًا.

أذان المغرب في الساعة ٦:٨ مساءً.

تعتبر هذه المواعيد المرجعية لبداية الصيام والإفطار ، خلال أول أيام شهر رمضان المبارك فى العراق، حيث يعتبر توقيت الإفطار والسحور جزءًا هامًا من ممارسة الصوم وقد تم تحديد مدة الصيام في حوالي ١٣ ساعة و ١٢ دقيقة، ومن المتوقع أن يزداد طول الصيام مع تقدم الشهر.

رمضان فى العراق 2024

وشهدت الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة عبر موقع التواصل الاجتماعي من قبل ملايين المواطنين داخل جميع أنحاء المحافظات العراقية، من أجل المساهمة في معرفة موعد اذان المغرب ، ومواقيت الصلوات الخمس، والتى تختلف من مدينة لمدينة اخرى، وليست ثابته على مدار شهر رمضان المبارك.