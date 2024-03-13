ياسعدك ياهناك يابن المحظوظه.. حقيقة زيادة الدعم على بطاقات التموين بقيمة 100 جنيه لكل فرد.. هي دي الاخبار ولا بلاش

تحرص الحكومة على تقديم كل الدعم للمواطنين من أجل أن يعيشوا حياة كريمة، حيث إن حصول الفرد على البطاقة التموينية ضروري جدًا، فهي من خلالها يستطيع المواطن الحصول على الخبز المدعم وصرف المقرر من السلع التموينية، حيث أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتيح صرف المقررات التموينية إلى كل المستفيدين من البطاقة بقيمة 50 جنية للفرد.

زيادة الدعم على بطاقة التموين بقيمة 100 جنيه

بعد نشر الكثير من الأخبار المتداولة بين المواطنين بخصوص زيادة الدعم على البطاقات التموينية بمبلغ 100 جنيه لكل بطاقة، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التموين الدكتور “أحمد كمال” لا صحة لهذا الخبر المتداول عن زيادة الدعم، كما أكد على أنه سوف يتم تحديد زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على كل بطاقة طبقا للموازنة العامة من مجلس الوزراء، حيث إن هذه الموازنة المخصصة لوزارة التموين تبلغ حوالي 127 مليار جنيه في السنة، تشمل منها 90 مليارًا للعيش البلدي المدعم والباقي 36 مليارًا يكون للتموين، كما أكد الدكتور “أحمد كمال” إن الزيادة هي من شأن رئاسة الوزراء وليست من شأن وزارة التموين.

تصريحات وزارة التموين

صرح الدكتور “علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية أن احتياطي مصر الإستراتيجي من القمح قد يكفي لمدة ثلاثة أشهر ونصف، وأن الاحتياطي من الزيت يكفي خمسة شهور واحتياطي السكر قد يكفي إلى ستة شهور، كما أكد على أن توزيع السلع في كل منافذ الجمهورية من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية يكون من خلال التعاون مع خطوط التعبئة والتجار الموجودين في كل محافظة، كما أكد على توفير عدد كبير من السلع الغذائية للمواطن بأسعار مخفضة في معرض أهلا رمضان الموجود في كل محافظة، وذلك بهدف سد احتياجات المواطن ومواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتخفيف من عبء ارتفاع الأسعار.

جهود وزارة التموين

تقوم الوزارة بجدية لتأمين جميع السلع والمواد الغذائية المرغوبة من قبل المستهلكين، بهدف تقديم السلع المدعومة ومكافحة ارتفاع الأسعار والقضاء على استغلال التجار، هذا حيث قامت على الفور بتوجيه التنبيه للمواطنين بشأن جميع التفاصيل الضرورية، وحذرتهم من التسرع في الاستماع للشائعات المضللة، تقوم الوزارة بنشر جميع المعلومات الدقيقة والموثوقة على موقعها الرسمي، مؤكدة على ضرورة عدم نشر أي معلومات قبل التحقق من صحتها ونقلها بدقة من خلال وسائل الإعلام.

حقيقة الزيادة

وأعلن كمال أن خطة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين سوف يتم تناولها بناء على توجيهات الموازنة العامة التي تصدرها مجلس الوزراء، والتي تخصص لوزارة التموين بمبلغ يبلغ 127 مليار جنيه سنويا، منها 90 مليار جنيه لدعم الخبز المدعم العيش البلدي، و36 مليار جنيه لتموين السلع الأساسية، ولم يتم الإعلان عن أي تغييرات جديدة في هذا الصدد، وأشار كمال إلى أن هذه الزيادة لا تقتصر على اختصاص وزارة التموين، بل تعتبر قرارًا يتخذه مجلس الوزراء برئاسة الوزير.