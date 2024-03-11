“رمضان كريم 3 !!“ حقيقة عرض مسلسل رمضان كريم الموسم الثالث في رمضان 2024

كان من المقرر عرض مسلسل رمضان كريم الموسم 3 في رمضان الجاري وذلك بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول والثاني، ولكن بعد الإعلان عن قوائم مسلسلات رمضان لم يتم الإعلان عنه حتى وذلك ما جعل المشاهدين يتساءلون عن السبب، وذلك ما سوف نتحدث عنه من خلال مقالنا.

مسلسل رمضان كريم الموسم الثالث

تدور أحداث المسلسل حول حياة العائلات المصرية في شهر رمضان المبارك، كما أنها توضح كيفية الاستعداد لرمضان وذلك مع وجود المسحراتي الذي يقوم بتذكير الأشخاص بموعد السحور، بالإضافة إلى صانع الكنافة وذلك لأن رمضان داخل مصر لا يحلو إلا بوجود حلوى الكنافة بعد الإفطار، يضم المسلسل مجموعة من العائلات مختلفة الطبقات، كما أنه يشهد الكثير من الأحداث التي تحمل الكذب والنفاق بالإضافة إلى مجموعة من المشاهد المليئة بالمرح، المسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أحمد عبدالله.

سبب تأجيل عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث

ووفقا لما صرح عنه المنتج أحمد السبكي أنه بالفعل يوجد موسم ثالث لمسلسل رمضان كريم ولكن تم تأجيله للعام القادم وسوف يتم عرضه في رمضان 2025، وذلك لأنه مازال تحت الإعداد كما أنه ذكر أن الموسم الثالث يحمل الكثير من المفاجأت وسوف يتم عودة شخصيات شاركت في الموسم الأول واعتزلت عن الظهور في الموسم الثاني.

أبطال مسلسل رمضان كريم

يشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين الموهوبين والبارزين والذين نجحوا في تقديم أدوارهم وهم: