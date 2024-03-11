“رامز جاب من الآخر“ تسريب اسم ضيف برنامج رامز الحلقة 1 وموعد العرض على قناة MBC مصر

يعتبر برنامج رامز جلال واحد من الأشياء الأساسية التي يتم مشاهدتها أثناء وقت الفطور وهي تعتبر عادة عند جميع المصريين و المشاهدين في الوطن العربي، وهو من البرامج الترفيهية والتي يقوم رامز جلال من خلالها استضافة أحد من أصدقائه بغرض تصوير ر إعلاني ولكن يتم تنفيذ المقلب، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا ضيف برنامج رامز الحلقة 1.

ضيف برنامج رامز الحلقة 1

يتم عرض البرنامج على قناة إم بي سي مصر عقب أذان المغرب مباشرة وهو من البرامج الذي نجح في جذب عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول العربية وذلك بسبب المواقف المضحكة التي يتعرض لها عدد كبير من المشاهير من مختلف المجالات، ووفقا لما تم توضيحه في برومو البرنامج أنه يقوم بإستضافة 2 من المشاهير ويكون بينهم منافسة قوية، الجدير بالذكر أنه تم التساؤل عن سبب تسمية رامز البرنامج بذلك الاسم وهو “رامز جاب من الآخر” مما جعل الكثير يعتقد أنه آخر برنامج سوف يقدمه رامز ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك حتى الوقت الحالي.

ضيوف برنامج رامز جاب من الأخر

من المتوقع استضافة القائمة التالية من الممثلين وهم:

حمدي الميرغني.

محمد رياض.

نجلاء بدر.

سمية الخشاب.

عبدالناصر زيدان.

حمادة هلال.

أحمد السقا.

ميرهان حسين.

باميلا الكيك.

محمد لطفي.

باسم سمرة.

كزبرة.

محمد شاهين.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الأخر

سوف يتم عرض البرنامج من خلال قناة إم بي سي مصر وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.