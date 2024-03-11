على فين الدولار رايح تعرف على سعر الدولار اليوم في العراق وتوقعات سعر الدولار الفترة القادمة

يبحث الكثيرون من العراقين على سعر الدولار اليوم في العراق كثيرًا، حيث يُعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي موضوعًا ذا أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي، فالدولار هو العملة الرئيسة المستخدمة في التجارة الدولية والاحتياطيات الأجنبية، فمَا هو سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء، وما هي توقعات سعر الدولار في الفترة القادمة، نبين في الأسطر التالية هذه الأمور.

سعر الدولار اليوم في العراق

يتغير سعر الدولار بتغير مجموعة من العوامل، والتي أهمها استقرار الحالة الاقتصادية للبلد، وكذلك الأوضاع السياسية، حيث يعملان على استقرار سعر الدولار لما يتوفر من الأمان عن المستثمرين، هذا وقد شهد سعر الدولار شبه استقرار في الفترة الأخيرة مقابل الدينار العراق، حيث بلغ سعر الدولار اليوم 11 مارس 2024 1309 دينار عراقي تقريبًا.

سعر صرف الدولار اليوم في العراق الكفاح

بورصة الكفاح هي بورصة غير رسمية وتعد سوق للأوراق المالية، ولكنها تعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية، وغير واقعة تحت سيادة البنك المركزي العراق، أشأت البورصة في عام 2004 تقريبًا على غرار الهيئة الأمريكية للأوراق المالية، فهي إلى ذلك تعطي سعر للدولار مقارب للأسعار البنوك، حيث بلغ سعر الدولار فيها اليوم 11 مارس 2024 1310 دينار عراقي.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم في السوق السوداء

السوق السوداء هي السوق الموازية لأسعار الدولار في البنوك والبنك المركزي، أحيانا يتم التحكم في السوق السوداء ولكن في الكثير من الأحيان يصعب ذلك، فهو يعتبر تداول العملة الأجنبية والدولار خصوصا بين المستثمرين والمواطنين دون تقييد بسعر البنك، ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار في السوق السوداء العراقي 1500 إلى 1512 دينار عراقي.

يعد سعر الدولار هو المحرك الأساسي للسوق ويتغير سعر الدولار بتغير مجموعة من العوامل أهمها نقص عرض الدولار، والمضاربة، وعدم استقرار السوق، والعوامل السياسية، كما يساهم في استقرار سعر الدولار اليوم في العراق تحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.