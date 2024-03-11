“زبادي على السحور!!“ طريقة عمل الزبادي في المنزل بأقل التكاليف وطعم مميز لسحور رمضان

يعتبر الزبادي واحدة من الأشياء التي لا غنى عنها في سحور شهر رمضان المبارك، وذلك لأنه تساعد في هضم الطعام والحفاظ على حموضة المعدة وذلك بالإضافة إلى الفوائد العديد التي تحملها للجسم كما أنها تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن المختلفة، ومع غلاء الأسعار تبحث جميع سيدات المنازل عن طريقة عمل الزبادي في المنزل، وذلك ما سوف نقدمه لكم باستخدام أقل التكاليف.

طريقة عمل الزبادي في المنزل

يجب العلم أنه تلك الطريقة تستغرق حوالي تلت ساعة، ولكن يجب الحرص على السير على الخطوات كما هي والتي تكون كالتالي:

المكونات:

كيلوجرام من اللبن.

علبة من الزبادي.

طريقة التحضير:

أولا يجب أن يكون اللبن المستخدم دافئ وعدم تسخينه. ثم قومي بمزج كل من اللبن وكوب الزبادي وذلك حتى تتداخل جميع المكونات. بعد ذلك قومي بوضع المزيج في أكواب. قومي بتسخين الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم اغلقيه. ثم ادخلي أكواب الزبادي واتركيها طوال الليل حتى تختمر. اخرجي اكواب الزبادي من الفرن وضعيها في الثلاجة وتناوليها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الزبادي بالفواكه

المكونات:

كيلو جرام من اللبن.

كمية من الفواكه المفضلة لديك.

كوب من الزبادي.

طريقة التحضير: