“ألعب حرب الشوارع“ طريقة تحميل لعبة جاتا 6 Grand Theft Auto (GTA) الأصلية آخر إصدار 2024 على الهواتف

تعتبر لعبة جاتا واحدة من ألعاب الفيديو البارزة والتي يلعبها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية ومن العالم، تم إطلاق اللعبة لأول مرة في عام 1997 ميلاديا كما أنها شهدت العديد من التحديثات والتي يقرب عددها حوالي 15 مرة وذلك حتى ظهرت بالشكل الحالي، تتميز اللعبة بأجواء الإثارة والتشويق التي تحملها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تحميل اللعبة، وأبرز الميزات التي يقدمها الإصدار الجديد.

خطوات تحميل لعبة جاتا على هواتف الأندرويد

يجب العلم أن قصة اللعبة تدور حول 3 شخصيات عصابية وهم مايكل دي سانتا وفرانكلين كلين وتريفور فيليبس وهم يقوموا بالكثير من العمليات الإجرامية داخل مدينة تسمى لوس سانتوس وهي تشبه في الحقيقة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية كما أنه يمكنك التبديل ما بين الشخصيات أثناء اللعب، لتحميل اللعبة يرجى اتباع الخطوات التالية:

في البداية يرجى الدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك واسمه جوجل بلاي. في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة وهي جاتا 6. قم بالنقر على نتيجة البحث الأولى، ثم انقر على زر التحميل. بمجرد الانتهاء من عملية التثبيت انقر على أيقونة اللعبة واتبع التعليمات وابدأ باللعب.

مميزات لعبة Grand Theft Auto 6

يحمل الإصدار الجديد للعبة العديد من الميزات التي تميزه عن غيره من الإصدارات السابقة وهي:

تتيح اللعبة فرصة اللعب الفردي الجماعي وذلك على حسب رغبة اللاعب.