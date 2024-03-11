رابط بوابة أور 𝕦𝕣.𝕘𝕠𝕧.𝕚𝕢 أسهل طريقة لمعرف المحالفات المرورية في العراق وكم قيمتها

يبحث كثير من المواطنين عن طريقة معرفة المخالفات المرورية في العراق، حيث توضع المخالفات المرورية من قبل وزارة الداخلية كحد راضع لجميع المواطنين ارتكاب المخالفات، والتي قد تؤدي إلى تعرض الكثير إلى مخاطر قد تذهب بحياتهم، ومن خلال الأسطر التالية نبين طرقة معرفة المخالفات المرورية عبر بوابة أور التي تتيح لنا جميع الخِدْمَات المقدمة من الحكومة والخاصة بالمخالفات المرورية.

كيفية معرفة المخالفات المروية في العراق

تتيح بوابة أور الاستعلام عن المخالفات المرورية، وتسهيل طرق الدفع للمخالفات، والتي يمكنك الاطلاع على المخافات الخاصة ك عبر البوابة عن طريق اتباع التالي:

الدخول على بوابة أور من الرابط التالي 𝖚𝖗.𝖌𝖔𝖛.𝖎𝖖. تسجيل الدخول إلى البوابة بإدخال رَقَم الهاتف أو البريد الإلكتروني، وكلمة المرور. الضغط على “خِدْمَات إلكترونية”. اختيار “مخالفات مرورية”. اضغط عرض قيمة المخالفات المستحقة الدفع.

قيمة المخالفات المرورية في العراق

تنقسم المخالفات المرورية إلى أربع فئات حسب خطورتها، وتحدد لكل فئة غرامة مالية محددة، وهذا عمومًا وتقريبي، حيث تقدر الغرامات كالتالي:

مخالفات خطيرة (غرامة 30,000 دينار)، ومنها التالي:

عدم الامتثال لإشارات المرور أو رجل المرور.

قيادة المركبة عكس السير. القيادة دون أضواء أمامية أو خلفية ليلًا. القيادة دون لوحات تسجيل. تجاوز السرعة المقررة قانونًا. القيادة بإهمال ورعونة. عدم مراجعة دوائر التسجيل لتسجيل المركبة بعد 30 يومًا من بيعها. تجاوز قواعد السير والمرور على الطرق السريعة. عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من مديرية المرور العامة.

مخالفات متوسطة (غرامة 20,000 دينار): ومنها التالي:

عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بشكل محكم. إيقاف المركبة في أماكن ممنوعة. استخدام الزجاج المضلل أو الستائر على نوافذ المركبة.

مخالفات خفيفة (غرامة 15,000 دينار) ومنها التالي:

ترك أو مبيت مركبات كبيرة في الأزقة والشوارع الداخلية. تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل. قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة أو تالفة. عدم استخدام حزام الأمان.

ثم أن هناك مخالفات قد تزيد عن ذلك ومخالفات تصل إلى 10000 دينار فقط، كما يمكنك تحديد المخالفة الخاصة بك باتباع الخطوات السابقة عبر بوابة أور.

ماذا يحدث اذا لم تدفع الغرامة؟

يعتمد ما سيحدث على نوع الغرامة والجهة التي أصدرتها، عمومًا، إليك بعض العواقب المحتملة لعدم دفع الغرامة:

غرامات إضافية: تفرض العديد من الجهات فائدة تأخير على الغرامات التي لا يتم دفعها في الوقت المحدد.

إجراءات قانونية: قد ترفع الجهة التي أصدرت الغرامة دعوى قضائية ضدك.

سجل سلبي: قد يتم تسجيل عدم دفع الغرامة في سجلك الائتماني.

عقوبات أخرى: قد تختلف العقوبات الأخرى حسب نوع الغرامة والجهة التي أصدرتها، فمثلا قد يتم حجز سيارتك أو رخصة القيادة الخاصة بك في حال عدم دفع غرامة مرورية.

يمكنك أيضًا الاتصال على الرقم (440) المخصص من قبل مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية للإجابة عن الاستفسارات والشكاوى والاعتراضات على الغرامات والطلبات المتعلقة بالمخافات المرورية في العراق.