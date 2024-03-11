“رمضان من غيرها ميحلاش”.. تردد قناة سي بي سي سفرة على النايل سات 2024

أصبحت قناة سي بي سي سفرة واحدة من أشهر قنوات الطبخ في مصر والعالم العربي، حيث تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من وصفات الطعام والحلويات، ولا تقتصر على الوصفات المصرية فقط بل تقدم وصفات من جميع دول العالم بطريقة سهلة الاستخدام، مما يتيح لهواة الطبخ والمبتدئين تطبيقها بسهولة، وفي هذا المقال عبر موقع البديل نقدم لكم تردد القناة وأهم برامجها فتابعونا.

تردد قناة سي بي سي سفرة 2024

تتميز قناة سي بي سي سفرة بتقديم وصفات طبخ بسيطة وسهلة للمبتدئين، مما يجعلها محطة محبوبة لدى الجماهير، كما ترتفع نسبة المشاهدة بشكل كبير خلال فترة رمضان، حيث يتزايد الاهتمام بالوصفات الرمضانية الجديدة التي تقدمها القناة، ويتيح التردد الحصول على الوصفات ومتابعة البرامج بشكل مستمر، وتردد قناة سي بي سي سفرة:

التردد: 11785.

اتجاه الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

برامج قناة سي بي سفرة في رمضان 2024

تعتبر قناة سي بي سي سفرة وجهة مثالية لعشاق فن الطهي وتحضير الأطعمة، حيث تقوم بعرض برامج تلفزيونية متنوعة تشمل دروس الطهي، ومسابقات الطهي، ولقاءات مع الطهاة المشهورين، واستعراض لأشهر المأكولات في مختلف المطابخ، ومن أشهر برامجها لرمضان 2024:

برنامج نأنأة على الماشي: تقديم الشيف عمر إسماعيل.

برنامج سحورك علينا: تقديم الشيف أميرة شنب.

برنامج ذكريات الشيف في رمضان: تقديم الشيف شربينى.

برنامج وفري ودبري: تقديم نجلاء الشرشابي.

برنامج اصل وفصل.

برنامج إفطاراً شهياً.

برنامج صوماً مقبولاً.

برنامج شيل على قدك: تقديم ساندرا مكاري.

برنامج عيش وملح.

تتنوع هذه البرامج بين الطهي، والسحور، والذكريات، والترفيه، مما يوفر تجربة متنوعة للمشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.