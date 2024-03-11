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حلويات رمضان الشهية.. طريقة سهلة لتحضير البلح الشام بدن تكاليف
من ألذ الأكلات التي يحبها الأطفال والكبار هي وصفات بلح الشام حيث أنها تعد من النقانق سنتناول من خلال هذا الموضوع المكونات الأساسية لهذه الوصفة من مكونات بسيطة وسهلة ومتواجدة في جميع البيوت تابعونا.
مقادير تحضير حلويات رمضان 2024
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- كوب من السميد الناعم.
- ثلاثة ملاعق من النشا.
- ملعقتين من السكر
- ثلاثة بيضات حجم متوسط..
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- اربع أكواب من الماء.
مكونات الشربات
- كوبين من السكر الأبيض.
- كوب ونصف من الماء.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من عسل الجلكوز.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة صنع بلح الشام في المنزل
- نضع أربعة أكواب من الماء.
- ملعقتين من السكر ثم نضع في وعاء ونرفعهم علي النار حتي يصلوا إلي درجة الغليان.
- ثم نضع الدقيق، دقيق السميد نقلب جيد حتي يتم احتفاء الدقيق تماما.
- ثم نضع النشا ونقلب هذا الخليط ونقوم برفعه من علي النار ثم نقلبه حتي يبرد تماما.
- من هنا نقوم بوضع البيض واحدة ونقلب جيدا حتي يتم احتفائها ثم التالية وكهذا.
- نضع ملعقة الفانيليا لكي لكي نشم أي رائحة من البيض.
- ثم نضع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- تقوم بعجن هذه المكونات حتي يتم خلط كافة المقادير ثم نقوم بعجنها حتي تصبح عجينة ناعمه في ايدينا.
- نقوم بتشكيل العجينة من خلال أكياس الحلواني،نقوم بقطعها بالحجم الذي يتناسب معانا.
- ثم نقوم برفع الزيت الغزير علي النار، نضع فيه قطع بلح الشام، سيتم تساقط بلح الشام اسفل المقلاة يجب تركه تماما حتي يطفوا علي سطح المقلاة.
- من هنا نقلبه جيدا حتي يأخذ اللون الذهبي يكون بذلك دخل في نتيجة النضج، بعد أخذة للون الذهبي الجميل نقوم بتصفيته من جميع الزيوت.
- قم نضعه علي الفور في الشربات الثقيل، يجب عليك اتباع هذه الخطوات بكل دقه لكي تتمكن من اكل بلح الشام اللذيذ المقرمش.