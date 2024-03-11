حلويات رمضان الشهية.. طريقة سهلة لتحضير البلح الشام بدن تكاليف

من ألذ الأكلات التي يحبها الأطفال والكبار هي وصفات بلح الشام حيث أنها تعد من النقانق سنتناول من خلال هذا الموضوع المكونات الأساسية لهذه الوصفة من مكونات بسيطة وسهلة ومتواجدة في جميع البيوت تابعونا.

مقادير تحضير حلويات رمضان 2024

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من السميد الناعم.

ثلاثة ملاعق من النشا.

ملعقتين من السكر

ثلاثة بيضات حجم متوسط..

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

اربع أكواب من الماء.

مكونات الشربات

كوبين من السكر الأبيض.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من عسل الجلكوز.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة صنع بلح الشام في المنزل