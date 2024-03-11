“متاح هنا”.. الرابط الرسمي لبوابة أرو لسداد المخالفات المرورية في العراق 2024

يسعى العديد من المواطنين في العراق إلى العثور على رابط دفع غرامات المرور العامة للرقم الألماني 2024، وذلك بسبب أهمية هذه الغرامات بالنسبة لسائقي المركبات في دولة العراق، حيث يُشدد قانون المرور العراقي على الالتزام بالقواعد والتشريعات المرورية بهدف حماية سلامة المواطنين والمحافظة على سلامة الطرق، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنستعرض لكم قيمة الغرامات المرورية في العراق، وكيفية تسديدها فتابعونا.

كيفية تسديد المخالفات المرورية إلكترونيًا في العراق 2024

من أجل تسهيل عملية الاستفسار وسداد الغرامات، قامت مديرية المرور العامة في العراق بتحويل نظام الغرامات إلى نظام إلكتروني، وأطلقت موقعًا إلكترونيًا باسم “أور” لتوفير وسيلة إلكترونية لدفع الغرامات والاستعلام عنها، ويمكن للمواطنين استخدام هذا الموقع للحصول على معلومات حول الغرامات المرورية وتحديد الإجراءات اللازمة لتسديدها بشكل سهل وفعّال، ومن أجل دفع الغرامة إلكترونيًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي “بوابة أور الإلكترونية” عبر الرابط الرسمي. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال البيانات الخاصة بالسيارة ورقم السيارة المطلوبة. النقر على أيقونة “استعلم”. سيتم توجيهك إلى صفحة أخرى لاتباع الخطوات اللازمة لاستكمال عملية الدفع. اختيار الوسيلة المناسبة للسداد. التحقق من صحة المعلومات قبل إرسال تأكيد السداد.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن للمستخدم دفع الغرامات المرورية بسهولة وفاعلية عبر البوابة الإلكترونية، مما يوفر الوقت والجهد.

من ألف إلى 10 آلاف قيمة الغرامات المرورية في العراق

تتفاوت قيمة الغرامات المرورية لعام 2024 وفقًا لنوع المخالفة، حيث تتراوح بين 1000 دينار عراقي و10000 دينار عراقي، وفقًا للآتي: