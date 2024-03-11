١٠٠ دولار كم دينار عراقي.. سعر الدينار مقابل الدولار في تعاملات اليوم الإثنين

استقرت أسعار الدينار العراقي مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، حيث إن هذه الأسعار تختلف في جميع المصارف الحكومية والخاصة، ويمكن التعرف على أخر التحديثات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدينار مقابل الجنيه اليوم

ومن أجل التعرف على سعر الدينار العراقي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين، يُرجى اتباع الأتي:-

بلغ سعر الـ 1 دينار إلى 24 جنيه.

في حين أن الـ 5 دينار بـ 118 جنيه.

هذا وأن سعر الـ 10 دينار عراقي بـ 236 جنيه.

إضافة إلى أن الـ 25 دينار بـ 590 جنيه.

أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

ويمكن معرفة أخر التحديثات لأسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين وفقًا للأتي:-