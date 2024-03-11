اقتصاد
١٠٠ دولار كم دينار عراقي.. سعر الدينار مقابل الدولار في تعاملات اليوم الإثنين
استقرت أسعار الدينار العراقي مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، حيث إن هذه الأسعار تختلف في جميع المصارف الحكومية والخاصة، ويمكن التعرف على أخر التحديثات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
سعر الدينار مقابل الجنيه اليوم
ومن أجل التعرف على سعر الدينار العراقي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين، يُرجى اتباع الأتي:-
- بلغ سعر الـ 1 دينار إلى 24 جنيه.
- في حين أن الـ 5 دينار بـ 118 جنيه.
- هذا وأن سعر الـ 10 دينار عراقي بـ 236 جنيه.
- إضافة إلى أن الـ 25 دينار بـ 590 جنيه.
أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي
ويمكن معرفة أخر التحديثات لأسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين وفقًا للأتي:-
- بلغ سعر الـ2 دولار نحو 2620 دينار.
- في حين أن الـ 25 دولار وصلوا نحو 23761 دينار عراقي.
- إضافة إلى أن سعر الـ 10 دولار سجلوا نحو 13.104 دينار عراقي.
- فضلاً عن وصول الـ 500 دولار لـ 65523 دينار عراقي.
- هذا وأن سعر الـ 000 1دولار سجلوا نحو مليون و310 دينار عراقي.
- كما أن سعر الـ 5000 دولار أمريكي سجلو 6 مليون و552 دينار عراقي.
- وسجل الـ 100 دولار نحو 131.046 دينار عراقي.