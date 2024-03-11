“بمناسبة رمضان”.. الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024م

تقوم الحكومة العراقية بجهود كبيرة لتقديم الدعم للمواطنين المستحقين، ومن بين البرامج الهامة التي تُقدمها تأتي برامج الرعاية الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة لتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ولكن من أجل الاستفادة من هذه البرامج، توجد شروط محددة يجب أن تتوافر لدى المتقدمين لضمان استحقاقهم للدعم المقدم، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنقدم لكم شروط استحقاق هذا الدعم، وكيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي فتابعونا.

شروط المستفيدين من الرعاية الاجتماعية العراقية

وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المستفيدين من الرعاية الاجتماعية العراقية، وتشمل ما يلي:

يجب على المتقدم أن يحمل الجنسية العراقية وأن يكون مقيمًا في العراق بشكل دائم.

يجب أن لا يكون المتقدم قد استفاد سابقًا من أي برامج دعم في العراق.

يجب أن لا يكون لدى المتقدم دخلًا شهريًا ثابتًا.

يجب أن لا يمتلك المتقدم أصولًا عقارية أو سيارات.

بتوفير هذه الشروط، تضمن الحكومة العراقية توجيه الدعم الاجتماعي إلى الأفراد الذين يحتاجون إليه بشكل أكبر، وذلك بما يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تستطيع الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية: