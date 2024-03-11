100000 دينار مع بداية شهر رمضان المبارك.. “وزارة المالية” تزف خبر سار للمتقاعدين حول سلم الرواتب الجديد

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، في التعرف على سلم رواتب المتقاعدين الجديد بعد إدخال الزيادة التي تم تطبيقها من قبل مجلس الوزراء العراقي وبالتعاون مع وزارة المالية، إضافة إلى أن هذه الرواتب تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدمين، مع العلم أنه في حالة وجود أي زيادات جديدة سيتم العمل على إعلانها بشكل كبير بحيث يتمكن الجميع من معرفة كافة مستحقاتهم مالية.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

حددت وزارة المالية العراقية، سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي بلغت 100 ألف دينار عراقي، وفقًا للأتي:-

وصل الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 500 ألف دينار.

في حالة إذا كان المستفيد يحصل على راتب قدره 350 ألف دينار فبعد الزيادة يكون 500 ألف دينار.

كما أنه في حالة إذا كان يحصل على 425 ألف دينار عراقي فبعد الزيادة 525 ألف دينار.

إضافة إلى المتحصل على راتب قدره 600 ألف دينار عراقي يكون بعد الزيادة 700 ألف دينار عراقي.

ويتم تطبيق زيادة 100 ألف على جميع سلم رواتب المتقاعدين.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا للأتي:-