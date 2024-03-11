خلال أيام.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 50% وقيمة الزيادة – شوف حسابك

يبحث العديد من المواطنين المصريين عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة المقدمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم أضافة تلك الزيادة بسبب غلاء السلع والمواد الغذائية علي المواطنون وذلك حدث في ظل الأزمة الدولارية، حيث أرتفع الدولار بشكل غير مسبوق في الأيام السابقة، حتي كسر حاجز الخمسون جنيهاً، مما أدي الي زيادة الأسعار للمنتجات والمواد الغذائية، مما أدي الي عدم قدرة المواطنون علي ملاحقة ذلك الغلاء في الأسعار، فاتجهت الحكومة المصرية الي المساعدة في حل تلك الأزمة عن طريق زيادة المرتبات والمعاشات للمواطنين.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث صرحت وزارة المالبة بأن موعد صرف مرتبات شهر مارس يبدء في الخميس الموافق 21 مارس 2024 ويستمر لمدة خمسة أيام واليك تفاصيل الزيادة الجديدة:

500 جنيهاً مصرياً زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة السادسة.

550 جنيهاً مصرياً زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة الخامسة.

600 جنيهاً مصرياً زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة الرابعة.

650 جنيهاً مصرياً زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة الثالثة.

700 جنيهاً مصرياً زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة الثانية.

750 جنيهاً مصرياً زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة الأولي.

800 جنيهاً مصرياً زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بدرجة مدير عام.

850 جنيهاً مصرياً زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة العالية.

900 جنيهاً مصرياً زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين بالدرجة الممتازة.

تفاصيل الزيادة بمرتبات شهر مارس

واوضحت وزارة المالية أن الحد الأدني للزيادة للفئات المختلفة وهي: