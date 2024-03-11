اتفرج ببلاش.. موعد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم 2024/3/11 والقناة الناقلة بجودة HD

ينتظر العديد من محبي كرة القدم الإعلان عن موعد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل، حيث يحتل تشيلسي من الفرق القوية في إنجلترا، ولكنه تلقي هزيمة في 10 مباريات من أصل ستة وعشرون مباراة، ومن ثم يحاول فريق تشيلسي تحسين مركزه في الدوري، حيث يحتل البلوز المركز 11 برصيد ستة وثلاثون نقطة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل

من المقرر أن موعد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، وذلك في ختام مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، سوف تقام يوم الإثنين الموافق الحادي عشر من مارس الجاري وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وكذلك أيضًا الساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن ثم أيضًا الساعة 12 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يوجد العديد من القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد نيوكاسل، ومن هذه القنوات ما يلي:

سوف تذاع مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل على قناة beIN Sport 1، ومن ثم يقوم بالتعليق حفيظ دراجي.

كما يمكنك المشاهدة عبر الإنترنت وذلك عن طريق beIN Connect، أو عبر تطبيق TOD TV.

تشكيل فريق تشيلسي

من المتوقع أن يختار المدرب كلًا من جوستو، شالوباه، وأيضًا كوكوريلا في خط الدفاع، وأيضًا ماوريسيو ببتروفيتش في حراسة الممرمى، وكذلك إنزوفيرنانديز، وكايسيدو، وأيضًا ستيرلنج، ومودريك في وسط الميدان، وكذلك نيكولاس جاكسون رأس الحربة.

تشكيل فريق نيوكاسل

في المقابل يعتمد مدرب الفريق على مدربيه مثل تينو ليفرامينتو، وفابيان ساشار، وأيضًا سفين بوتمان، وكذلك دان برن، سيان لونجستاف، جو ويلوك، وأيضًا برونو جيماريش، وهارفي بارنز.