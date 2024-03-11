أهلا رمضان ثبتها الآن واجعل أطفالك يستمتعون مع أجمل أغاني رمضان على قناة طيور بيبي

تعد قناة طيور بيبي من أفضل قنوات الأطفال التي تقدم مجموعة كبيرة من الأغاني الجميلة والهادفة للأطفال وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة القناة في أوقات فراغهم، وهي إلى ذلك تقدم محتوى بناء يغرس القيم الجميلة في أطفالنا، فإذا كنتي تبحثين لأطفالك عن شيء مسلي ومفيد ويغرس فيهم القيم الجميلة فقومي بتحمل تردد قناة طيور بيبي واضبطيها على التلفاز ليستمتعوا بها، ومن خلال مقالنا نبين طريقة إضافة تردد قناة طيور بيبي على التلفاز وترددها على المر الصناعي.

تردد قناة طيور بيبي

لمتابع قناة طيور بيبي على التلفاز لابد من إضافة التردد الخاص بالقناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، حيث تبث القناة من خلال القمر الصناعي النايل سات عن طريق التردد التالي:

التردد : 11258.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب، فيكون أفقيًا.

طريقة ضبط تردد قناة طيور بيبي

يمكنك متابع قناة طيور بيبي وضبطها على التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية:

من خلال جهاز التحكم عن بعد (الريموت) اضغط على زر القائمة. بعد الدخول على القائمة ادخل على إدارة القنوات. اختر الضبط اليدوي للقنوات. ومن ثم اضغط على إضافة ترددات. أضف تردد القناة كما موضح أعلاه (التردد، ومعامل التصحيح، ومعدل الترميز، والاستقطاب). تأكد من إدخال التردد كل في مكانه بشكل صحيح. اضغط على بحث. انتظر قليلًا وسيتم تحميل قناة طيور بيبي على التلفاز، لمشاهدة القناة على التلفاز اضغط حفظ واخرج من الإعدادات.

تعد قناة طيور بيبي من أفضل القنوات التي تغرس القيم الجميلة في الأطفال، كما أنها تحرص على عرض محتوى منوع في العديد من المجالات لتجعل الأطفال يستمتعون بها على مدار الوقت.