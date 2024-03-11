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اتحداكي هتقومي تعمليها من حلاوتها. . إليك طريقة عمل الكنافة بالمانجة لذيذة وشهية وهتشرفك قدام ضيوفك
تتمتع الكنافة بالمانجة والقشطة بشعبية كبيرة وهي من الحلويات المحبوبة عند عدد كبير من الناس خلال شهر رمضان، الذي يميز هذه الوصفة هو وجود نكهة مميزة تجعل مقاومتها أمرا صعبا، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم وصفة ممتازة لإعداد هذه الكنافة اللذيذة.
مكونات عمل الكنافة بالمانجة اللذيذة
نوضح لكم في التالي المكونات اللازمة لعمل كنافة المانجة والقشطة وهي كالآتي:
- نصف كيلو من الكنافة الجاهزة.
- حبتين مانجة مقشرة ومقطعة إلى شرائح.
- كوبين من القشطة.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من الزبدة الذائبة.
- للتزيين
- عسل اختياري.
- فستق مبشور اختياري.
- ماء ورد اختياري.
طريقة عمل الكنافة بالمانجة والقشطة
تتمثل طريقة تحضير الكنافة بالقشطة والمانجة في اتباع الخطوات الآتية:
- قومي بتسخين الفرن حتى يبلغ درجة حرارته 180 درجة مئوية.
- من ثم يتم نقل الكنافة إلى طبق واسع واسكبي فوقها الزبدة المذابة، بعد ذلك قومي بتقطيع الكنافة بين يديك لتفكيك الكتل الموجودة بها وللتأكد من توزيع الزبدة على نحو متجانس.
- وزعي نصف العجينة التي تم تجهيزها من الكنافة في قالب الفرن بعد أن تدهنيه بالسمن جيدا، ثم اضغطي بلطف لتشكل الطبقة السفلية.
- في إناء مختلف يتم مزج القشطة والسكر سويا حتى يذوب السكر تماما.
- قومي بفرد خليط القشطة الذي تم خلطه مع السكر فوق طبقة الكنافة داخل الصينية.
- المرحلة القادمة تشمل توزيع شرائح المانجو بشكل متساوي ومتناسق فوق طبقة الكريمة.
- في المرحلة التالية ضعي في الصينية الجزء المتبقي من الكنافة ومن ثم قومي بالضغط عليها بهدوء حتى تتشكل الطبقة العلوية.
- بعدها يتم وضع القالب في فرن سبق تسخينه ويترك ليخبز تقريبا من 25 حتى 30 دقيقة أو حتى يصبح لون الطبقة العليا ذهبيا.
- عندما تنضج الكنافة وتظهر باللون الذهبي قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد قليلا قبل القيام في تحضيرها للتقديم.
- قبل أن تقدمي الكنافة من الممكن رش بعض قطرات من ماء الورد فوقها بعدها قومي بصب العسل وزينيها بحبات الفستق المطحون.