اتحداكي هتقومي تعمليها من حلاوتها. . إليك طريقة عمل الكنافة بالمانجة لذيذة وشهية وهتشرفك قدام ضيوفك

تتمتع الكنافة بالمانجة والقشطة بشعبية كبيرة وهي من الحلويات المحبوبة عند عدد كبير من الناس خلال شهر رمضان، الذي يميز هذه الوصفة هو وجود نكهة مميزة تجعل مقاومتها أمرا صعبا، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم وصفة ممتازة لإعداد هذه الكنافة اللذيذة.

مكونات عمل الكنافة بالمانجة اللذيذة

نوضح لكم في التالي المكونات اللازمة لعمل كنافة المانجة والقشطة وهي كالآتي:

نصف كيلو من الكنافة الجاهزة.

حبتين مانجة مقشرة ومقطعة إلى شرائح.

كوبين من القشطة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

للتزيين

عسل اختياري.

فستق مبشور اختياري.

ماء ورد اختياري.

طريقة عمل الكنافة بالمانجة والقشطة

تتمثل طريقة تحضير الكنافة بالقشطة والمانجة في اتباع الخطوات الآتية: