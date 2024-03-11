حقيقة وقف قطع الكهرباء في رمضان… هل انتهت خطة تخفيف الأحمال؟

تم اعتماد انقطاع الكهرباء في شهر يوليو لعام 2023 بسبب كثرة استهلاك الكهرباء بشكل كبير، ومع قدوم شهر رمضان المبارك تم الإعلان من قبل الحكومة المصرية عن وقف انقطاع التيار الكهربائي ابتداءًا من حلول شهر رمضان المبارك ويستمر عدم انقطاع الكهرباء لمدة شهر إلى إنتهاء رمضان وصدور أي قرارات من الحكومة بهذا الشأن.

وقف قطع الكهرباء في رمضان

بعد أن تم الإجتماع بين الحكومة والوزراء فقد قرر مجلس الوزراء أنه سيتم إيقاف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال من خلال عدم قطع الكهرباء طوال شهر رمضان المبارك تسهيلًا وتخفيفًا على المواطنين خلال الشهر الفضيل، وأنه قد تم الإنعقاد سابقًا من قبل الحكومة بعمل مدة مؤقتة يتم فيها قطع الكهرباء في كل الجمهورية من ساعة إلى ساعتين يوميًا مع اختلاف التوقيت من منطقة لأخرى.

موعد شهر رمضان المبارك

بدأ شهر رمضان المبارك اليوم الأثنين الموافق 11 مارس 2024، فقد تم استطلاع هلال شهر رمضان من قبل دار الإفتاء بالأمس خلال اليوم الأخير من شهر شعبان وهو يوم الشك ويكون يوم 29 شعبان 1445، فيتسارع المسلمين في جميع الدول للإستعداد بحلول شهر رمضان، ونظرًا لظروف انقطاع الكهرباء في مصر فقد قررت الحكومة تخفيف الحمل والتيسير على المواطنين نظرًا لكثرة الأشغال طوال شهر رمضان المبارك.

ويستعد المواطنين مع اقتراب الصيام إلى التوفير والتخزين، كما أن انقطاع الكهرباء في رمضان سيؤدي إلى عطل الكثير من المحلات التي تعمل سواء بالليل أو بالنهار كذلك المطاعم والمستشفيات، فحرصًا من الدولة على المواطنين فيتم إيقاف تنفيذ خطة قطع الكهرباء في كل المحافظات بداية من شهر رمضان حتى انتهائه.