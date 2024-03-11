القبض خلاص نزل.. تحديد موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس في الكويت 2024 بزيادة جديدة – شوف حسابك

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث للتعرف على موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس في الكويت 2024، من خلال مؤسسة التأمينات الاجتماعية فتجدر الإشارة بأن هيئة التأمينات قامت بالكشف بصورة رسمية عن هذا الموعد، وأوضحت كذلك الشروط اللازمة للاستفادة من هذا المعاش، وفيما يلي سوف نوفر لكم الموعد والشروط.

موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس في الكويت 2024

قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالكويت بالكشف عن موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس في الكويت 2024 في جميع المحافظات وهذا كان في يوم 28 فبراير 2024، فقد بينت أن صرف المعاشات الخاصة بهذا الشهر كان في يوم الخميس الذي كان موافق السابع من مارس 2024، وتجدر الإشارة بأن عدد المستفيدين من تلك المعاشات وصل لحوالي 650 ألف، كما أن هناك مواطنين عديدة تتساءل عن حقيقة زيادة تلك المعاشات ولكن المؤسسة لم تقم بالإعلان إلى هذا الوقت الجاري عن أية زيادات، وتجدر الإشارة بأن الهيئة قامت بالكشف على أنها تقوم بالعمل على تطوير كل الأنظمة الآلية وذلك تبعًا للمادة رقم 121 لسنة 2023م.

شروط الحصول على المعاشات التقاعدية

قام عدد كبير من الأشخاص بالتساؤل عن الشروط اللازمة لتلقي المعاشات التقاعدية فمنها ما يلي: