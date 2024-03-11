هسة.. تحميل pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

لم تقم الحكومة بالإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، بجميع المحافظات العراقية إلى هذا الوقت الحالي ومن الجدير بالذكر أن البحث حول الاستعلام عن تلك الأسماء لا يزال مستمر من جانب العديد من الأشخاص الذين قاموا بتقديم طلب لتلقي هذا الراتب الخاص بالرعاية الاجتماعية المقدم من جانب الدولة لجميع الأسر التي تحتاج إليه، المنطبق عليهم شروط البرنامج وفيما يلي سوف نرفق لكم جميع التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن تلك الأسماء وكافه الشروط.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تستطيع الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات الموضحة من جانب وزارة العمل العراقية وهي كما يلي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي المتعلق بوزارة العمل العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط.

النقر على زر الخدمات الإلكترونية.

النقر على زر الخدمات الإلكترونية. انتقاء أيقونة الرعاية الاجتماعية.

تحديد زر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

انتقاء المحافظة.

كتابة البيانات المرادة منك في الخانات المخصصة لها.

النقر على أيقونة بحث.

كتابة رقم الهوية بشكل صحيح.

النقر على زر الاستعلام.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

دعم الرعاية الاجتماعية يتم منحه للأسر الأشد والأكثر احتياجًا، ولكن هناك شروط ضرورية لا بد من تواجدها في المواطنين الراغبون في الحصول عليه، فمن ضمن تلك الشروط كل ما يلي: