“أول يوم رمضان” أسعار السكر اليوم تشهد تراجعا كبير إلى جانب أسعار الأرز

من منا لم يسمع عن أزمة السكر في الفترة الأخيرة، ارتفع سعر السكر بشكل كبير وأصبح يباع في المحلات بأسعار عالية تصل إلي 50، 60، جنيه بل وأكثر في الكيلو الواحد، بل أننا في بعض الأوقات بحثنا عن وجود السكر ولن نجده يباع بهذا السعر أيضا، تحاول الدولة توفير السكر للمواطنين لأنه من السلع التموينية المهمة التي لا غنى عنها بأي حال من الأحوال، وكما نحن عارفين أننا نقوم بصرف السلع الأساسية على البطاقات التموينية بشكل شهري من أي منفذ لبيع هذه المنتجات، وتكون هذه المنتجات بأسعار مدعمة ومخصصة، ولكن كيف نصف السكر بسعر 12.60 كيلو من خلال البطاقة التموينية هو ما نتحدث عنه الآن.

سعر السكر المدعم في البطاقات التموينية

يحق لك مواطن مصري صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية، فيحق لكل مواطن أن يقوم بصرف كيلو واحد لكل شخص موجود في البطاقة، ويتم صرف هذا السكر المدعم بسعر 12.6، فإذا كان عدد أفراد الأسرة فردين فيصرفون 2 كيلو سكر وإذا كانوا ثلاثة يصرفون ثلاثة كيلو بهذا السعر، وذلك إلى أن يصلوا الي 6 كيلو كحد أقصى للصرف بهذا السعر.

سعر السكر الحر في البطاقات التموينية

كما أن الدولة إتاحة صرف السكر المدعم الموجود في المنافذ بسعر 27 جنيه، ولكن يتم صرف كيلو واحد فقط لكل بطاقة تتكون من فرد أو فردين أو ثلاثة أفراد، اما البطاقات التي تحتوي على أربع أفراد أو أكثر فيحق لهم صرف 2 كيلو من السكر الحر بهذا السعر، وكل ذلك بهدف توفير السكر للمواطنين ومحاولة سداد احتياجاتهم المستمرة في هذه السلعة، كما أنه يتم صرف بعض السلع الأخرى بأسعار مدعمة أيضا على البطاقة التموينية.