ابهري اولادك في اول يوم رمضان.. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بمكونات سهلة وبسيطة جربيها ولن تنندمي ابدا

تعد البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثيرين كما أنه يوجه بعض السيدات التساؤلات حول طريقة عمل البسبوسة بالزبادي ليتمكنوا من تقديمها علي السفرة الخاصة بهم في الشهر الكريم، كما أنها تعد من الوصفات البسيطة التي لا تحتاج الى الكثير من التجهيزات كل ما عليك هو التعرف على المكونات الصحيحة للوصفة والبدء في تحضيرها.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

تعتبر طريقة عمل البسبوسة بالزبادي من الذ الطرق التي يمكن تجربة البسبوسة بها، ولكن يجب تحضير المكونات الصحيحة للوصفة، وهي كالتالي:

2 كوب من سميد البسبوسة.

2 كوب من الزبادي.

كوب ونصف من الزبدة او السمنة ويجب التأكد من أنها بدرجة حرارة الغرفة.

معلقة كبيرة بكينج باودر.

2 ملعقة كبيرة من دقيق ابيض

لتحضير الشربات:

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من الفانيليا.

خطوات تحضير البسبوسة