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ابهري اولادك في اول يوم رمضان.. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بمكونات سهلة وبسيطة جربيها ولن تنندمي ابدا
تعد البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثيرين كما أنه يوجه بعض السيدات التساؤلات حول طريقة عمل البسبوسة بالزبادي ليتمكنوا من تقديمها علي السفرة الخاصة بهم في الشهر الكريم، كما أنها تعد من الوصفات البسيطة التي لا تحتاج الى الكثير من التجهيزات كل ما عليك هو التعرف على المكونات الصحيحة للوصفة والبدء في تحضيرها.
طريقة عمل البسبوسة بالزبادي
تعتبر طريقة عمل البسبوسة بالزبادي من الذ الطرق التي يمكن تجربة البسبوسة بها، ولكن يجب تحضير المكونات الصحيحة للوصفة، وهي كالتالي:
- 2 كوب من سميد البسبوسة.
- 2 كوب من الزبادي.
- كوب ونصف من الزبدة او السمنة ويجب التأكد من أنها بدرجة حرارة الغرفة.
- معلقة كبيرة بكينج باودر.
- 2 ملعقة كبيرة من دقيق ابيض
- لتحضير الشربات:
- 2 كوب من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة من الفانيليا.
خطوات تحضير البسبوسة
- بعد التعرف على المكونات الصحيحة لتحضير البسبوسة بالزبادي، يجب التعرف على الخطوات الصحيحة في التحضير، وهي كالتالي:
في البداية يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة.
- يتم وضع كمية سميد البسبوسة في وعاء، ثم يتم وضع البكينج باودر، والخلط جيداً.
- بعد التأكد من تجانسهم مع بعض يتم وضع الزبادي مع الزبدة.
- بعدها يجب خلط كافه المكونات مع بعضها البعض جيداً لحين التأكد من تجانس كافه المكونات واختفاء الزبادي والزبدة تماما.
- ثم يتم وضع 2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض مع التقليب الجيد للخليط.
- يتم دهن صينية بالسمن، ويتم وضع بها كمية البسبوسة الموجودة لدينا، وتوضع في فرن ساخن 25 دقيقة لحين الوصول إلي اللون الذهبي.
- تحضير الشربات: يتم وضع 2 كوب من السكر على كوب ونصف من الماء، وملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- يوضع الخليط علي النار وبعد الغليان يتم وضع معلقة الليمون والفانيليا وتترك 5 دقائق، ويتم اغلاق النار.
- يجب وضع الشربات علي البسبوسة وهو بارد.