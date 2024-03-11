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مبروك للجميع.. رابط أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية الـ 50 ألف بجميع المحافظات عبر نوقع وزارة التربية والتعليم
انتهت مسابقة وزارة التربية والتعليم، وأعلنت الوزارة عن رابط أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية الـ 50 ألف ويتساءل كافه المتقدمين على الخطوات الصحيحة التي يمكن الاستعلام على أسماء المقبولين في التعيينات من خلالها، وقد تم الرد من قبل وزارة التربية والتعليم بالخطوات الصحيحة، كما أنه يجب التعرف على الأوراق التي يجب تقديمها للقبول سنتعرف على التفاصيل في السطور التالية.
رابط أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية الـ 50 ألف
أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه تم فحص طلبات التعيين وتم قبول عدد منهم، وسيتم الإعلان على أسمائهم من خلال رابط أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية الـ 50 ألف كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية في الاستعلام:
- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط الخاص بهم من هنا.
- اختيار عقود تعيينات وزارة التربية والتعليم من الخيارات الموجودة على الشاشة.
- يجب على المتقدم اختيار المحافظة التي يقيم بها، والضغط على تحميل.
- وسيتم ظهور كافه أسماء المقبولين في المسابقة، كما أوضحت أيضاً أسماء الغير مقبولين.
ما هي المستندات المطلوبة للتقديم على مسابقة وزارة التربية والتعليم
بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في الاستعلام على القبول في المسابقة، يتساءل المقبولين على المستندات التي يجب تقديمها، وهي كالتالي:
- صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب.
- صورة من شهادة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب ومن الضروري أن تكون سارية.
- صورة من المؤهل الدراسي، ويتم تقديم صورة أيضاً من المؤهل العالي.
- بالنسبة للذكور يجب تقديم وثيقة موقفهم من التجنيد.
- في حين كان المتقدم من أصحاب الإعاقة يجب تقديم شهادة الإعاقة.
- إيصال الدفع البنكي، كما يجب تقديم فيش وتشبيه للمتقدم ومن الضروري أن يكون حديث.