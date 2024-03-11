وقت الهزار خلص خلاص.. وقف بطاقة التموين لهؤلاء المواطنين في هذه الحالات.. متجيش تعيط وتقول محدش قال

في هذا المقال، سنشرح الاسباب وراء تعطيل بطاقات التموين للاسره، يستفيد العديد من المواطنين من دعم الحكومة الذي يصلهم عن طريق وزارة التموين والتجارة الداخلية، ولكن هناك حالات يصبح فيها الأشخاص غير مؤهلين لهذا الدعم، ما يضطر الوزارة لإلغاء فاعلية البطاقات الخاصة بهم، ولذلك يسعى المواطنون لفهم العوامل التي تقف خلف هذه الخطوة، في الفقرات القادمة سنقدم لكم بالتفصيل هذه الأسباب ضمن محتوى المقال.

وقف بطاقة التموين لهؤلاء

أفادت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسباب التي تسببت في وقف البطاقات التموينية كما يلي:

قد يؤدي دفع العائلات لضرائب تزيد عن مائة ألف جنيه إلى توقف توزيع البطاقه التموينية.

قد تدفع امتلاك العائلات لأكثر من عشرة أفدنة من الأراضي الزراعية إلى النظر في إلغاء بطاقاتهم الغذائية.

قد يتسبب تجاوز دخل الأسرة الشهري لحد 9600 جنيه مصري في إيقاف الخدمات المقدمة عبر بطاقة التموين.

قد تؤدي امتلاك الأسرة لعربية حديثة من طراز العام 2018 فصاعدا إلى إيقاف بطاقة الإعانة الغذائية.

قد يؤدي استهلاك الأسرة لكمية تصل إلى 650 كيلووات ساع من الكهرباء خلال الفترة الشهرية إلى إيقاف إصدار المعونات المتعلقة ببطاقات الغذاء.

إذا امتنع أفراد الأسرة عن شراء الخبز أو السلع الغذائية لمدة ستة أشهر متتالية، قد ينجم عن ذلك إيقاف البطاقة المخصصة للمساعدات الغذائية.

اذا تحملت الأسرة أعباء مالية تفوق العشرين ألف جنيه لتعليم أطفالها، وقد تنجم عن ذلك عواقب من قبل إيقاف بطاقة التموين الغذائية.

ازالة اسماء هذه الفئات من بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين عن تحديدها لمجموعة من المجموعات التي لديها الصلاحية لإزالة أسمائهم من البطاقة التموينية الخاصة بهم وإدراجها في بطاقة تموينية أخرى، وتتضمن هذه الفئات: