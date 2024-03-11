مسابقة طائر السعيدة 2024 ….اجابة السؤال الأول ومواعيد عرضه على قناة السعبدة اليمنية

بدأت عمليات البحث تتزايد عن مسابقة طائر السعيدة 2024، التي تعد من أهم المسابقات التي يتم عرضها في رمضان من كل عام، وتحظى المسابقة على اعجاب ومتابعة الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم، لما فيها من مصداقية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اجابة السؤال الأول من مسابقة طائر السعيدة 2024….

حيث تُعرض مسابقة طائر السعيدة على قناة السعيدة اليمنية خلال شهر رمضان المبارك، وتحديداً قبل موعد الإفطار، وفكرة البرنامج هو طرح سؤال يومياً على عدد من الأشخاص المارين في الشارع، ومن يقوم بالإجابة على السؤال يحظى بجائزة البرنامج.

مسابقة طائر السعيدة 2024

وفي نهاية الحلقة تقوم “مايا العبسي” مقدمة البرنامج بطرح سؤال جديد على المشاهدين ، ويقوم المشاهد بالدخول على رابط المسابقة واختيار الإجابة الصحيحة، وارسال بياناته ويتم الإعلان عن إسم الفائز في المسابقة في اليوم التالي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السؤال الأول من مسابقة طائر السعيدة خلال الساعات الأولى المقبلة، ونوعد حضراتكم أنه فور الإعلان عن السؤال سوف نقوم بعرض الإجابة مباشرة.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

الدخول على الموقع الرسمي لمسابقة طائر السعيدة على الإنترنت .

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

حدد اسم المحافظة التابع لها.

قم بالإجابة على سؤال المسابقة.

واضغط على “اشتراك”.

موعد عرض برنامج طائر السعيدة 2024

يعرض برنامج طائر السعيدة على قناة السعيدة اليمنية وقت انطلاق مدفع الإفطار بتوقيت اليمن، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 03:20 صباحاً، ويعاد عرض الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 01:30 ظهراً بتوقيت صنعاء،

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024

حيث يمكنكم استقبال تردد قناة السعيدة اليمنية والاستمتاع بما تقدمه القناة من مسلسلات وبرامج على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش من خلال ادخال التردد التالي: