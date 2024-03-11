قائمة مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل المداح الحلقة الاولي 1 وجميع القنوات الناقله HD

يعتبر مسلسل المداح من أهم المسلسلات الرمضانية التي دام عرضها على مدار 3 سنوات وحقق نسبة مشاهدة عالية، وبعد الإعلان على الجزء الرابع من المسلسل يوجه التساؤلات كافة محبيه علي موعد عرض مسلسل المداح ليتمكنوا من متابعة الحلقة أثناء البث المباشر، كما أنه من الضروري التعرف على القنوات التي يعرض من خلالها المسلسل سنتعرف على التفاصيل كاملة في السطور التالية.

موعد عرض مسلسل المداح

مع بداية شهر رمضان المبارك تحرص كافة القنوات التلفزيونية على عرض مجموعة من المسلسلات المميزة بعروض حصرية، وقد تساءل البعض علي موعد عرض مسلسل المداح التي يعتبر من أفضل المسلسلات التي أثبتت جماهيريتها علي مدار 3 سنوات متتالية وحرص فريق العمل على تصوير الجزء الرابع من المسلسل علي أن يتم عرضة في شهر رمضان المبارك، وقد تم التأكيد علي أنه سيتم عرض المسلسل على قناة ام بي سي مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، كما أنه يمكن متابعته في الإعادة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً علي قناة ام بي سي مصر 2، ويمكن متابعة الإعادة في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ما هي احداث مسلسل المداح 4

بعد أن تم التعرف على المواعيد الخاصة بعرض الجزء الرابع من المسلسل يتساءل البعض على بعض الاحداث الجديدة التي تطرأ على المسلسل وهي أنه انضم عدد كبير ومتنوع من نجوم الفن التي تنتظرهم وهم دياب، وفتحي عبد الوهاب، ويبدأ الحلقة الاولي بسفر صابر لحل مشكلة ما عند عائلة وتفاجئ بأن الشخص الذي كان يصاحبه في رحلته هو قزح ملك الجن، وتكون هذه الرحلة تحريراً فرد من عائلة الجن وهو دياب، وتتوالى احداث الحلقة إلي سقوط الطائرة الموجود عليها صابر.