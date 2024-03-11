“الحق اشتري قبل ما يغلى تاني” اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 11 مارس 2024 في محلات الصاغة بالمصنعية

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 11 مارس 2024، خاصة وأن الكثير من الشباب يفضل إقامة الخطوبة في عيد الفطر المبارك، وبعد تغيير سعر الصرف وقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بدأت أسعار الذهب أن تتزايد وتنخفض، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية ….

اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 11 مارس 2024

حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص التعرف على اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 11 مارس 2024 ، بشكل يومي لما فيه من مكسب واستثمار عالي وإليكم الأسعار …..

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر للشراء 3,686 جنيه مصري، وسجل 3,600 جنيه مصري للبيع.

سجل سعر ذهب عيار 21 في مصر للشراء 3,225 جنيه، وللبيع قيمة 3,150 جنيه.

سعر ذهب عيار 18 في مصر للشراء 2,764 جنيه، وسجل 2,700 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر أونصة ذهب في مصر للشراء 114,627 جنيه، وللبيع قيمة 111,960 جنيه.

أما عن جرام الذهب عيار 22 فقد سجل 3379 للشراء، و 3300 جنيه للبييع.

فيما سجل سعر ذهب عيار 14 في مصر للشراء 2,150 جنيه، وللبيع قيمة 2,100 جنيه.

أما عن سعر ذهب عيار 12 في مصر للشراء 1,843 جنيه، وللبيع قيمة 1,800 جنيه.

وجاء سعر جنيه الذهب بـ 25.800 جنيه للشراء، و يباع بـ 25.000 جنيه.

أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم