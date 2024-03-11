“العلف يفاجئ الجميع الان” مفاجأة غير متوقعة في اسعار العلف اليوم الاثنين… ياترى رايح على فين ياعلف..!!

تعتبر أسعار العلف من العوامل الرئيسية التي تؤثر على صناعة الثروة الحيوانية والداجنة، فالعلف يعتبر العنصر الأساسي في تغذية الحيوانات والدواجن، ويؤثر بشكل كبير على جودة وكمية الإنتاج الحيواني لذا، يعد متابعة ومعرفة أسعار العلف يومياً ضروريا لكل منتج أو مستهلك في هذا القطاع، تتأثر أسعار العلف بعدة عوامل منها الطلب والعرض، وأسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة العلف، وتكاليف الإنتاج والتوزيع، والعوامل البيئية والجوية التي قد تؤثر على إنتاج المحاصيل الزراعية المستخدمة في إنتاج العلف، ولا يمكن نسيان العوامل الاقتصادية والسياسية التي تلعب دورا هاما في تحديد أسعار العلف.

اسعار العلف اليوم

تعد أسعار الأعلاف للدواجن من الجوانب الحيوية في صناعة تربية الدواجن، إذ تؤثر بشكل مباشر على تكاليف إنتاجها وتنعكس هذه التكاليف على أسعارها في الأسواق، يتأثر سعر الأعلاف في شركات ومصانع إنتاجها بعدد من العوامل المختلفة، مثل سعر المواد الخام وتكلفة الإنتاج والتوزيع، والتغيرات الفصلية والطقسية، وحركة العرض والطلب في الأسواق المحلية لذا، ينبغي مراقبة أسعار الأعلاف للدواجن بانتظام للحصول على معلومات دقيقة حول التكاليف الحالية وتوقعات السوق.

علف بادي 26000

علف نامي 25700

علف ناهي 25600

علف بادي نامي 25000

علف بياض 14 22700

علف بياض 16 23200

علف بياض 18 23500

العوامل المؤثرة على سعر العلف