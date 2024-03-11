استعد واكسب .. موعد عرض “الحلقة الأول من مسابقة طائر السعيدة” عبر قناة السعيدة اليمينة + جوائز المسابقة .. جاوب واكسب فلوس كتير

يتساءل المواطنين عن الحلقة الأول من مسابقة طائر السعيدة مع حلول شهر رمضان الكريم، حيث تعد تلك المسابقة من أشهر المسابقات في الوطن العربي والشرق الأوسط ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبحث الكثير مما يريدون الاشتراك في تلك المسابقة، حيث يستمتع المشاهدون يومياً خلال الشهر الكريم، بحل الأسئلة وتعتبر مسابقة طائر السعيدة هي مسابقة تقام سنويا في شهر رمضان المبارك وتقوم بتقديمها المذيعة الإعلامية الشهيرة يارا العبسي.

الحلقة الأول من مسابقة طائر السعيدة

مع ازدياد عملية البحث عن الحلقة الأول من مسابقة طائر السعيدة، يرتفع أيضًا التساؤل من جانب المواطنين عن خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة اليمنية، وكما نعلم أن أول حلقة سيتم عرضها قبل الإفطار مباشرًة، ويمكن الاشتراك من خلال الموقع الرسمي للمسابقة حيث انها تعرض سؤالاً يومياً عبر شاشة قناة السعيدة اليمنية ومن ثم الدخول الى موقع المسابقة وإرسال الإجابات الصحيحة ثم بعد ذلك يتم اختيار الفائز وتكريمه خلال الحلقة التالية:

يجب الدخول على رابط المسابقة.

ثم بعد ذلك كتابة اسم المتسابق رقم الهاتف.

قم بإدخال الإجابة الصحيحة.

ثم إرسال الإجابة بالضغط على زر إرسال.

جوائز مسابقة طائر السعيدة اليمنية 2024

يبحث العديد من الأشخاص ومحبين ومتابعين المسابقة عن نوعية الجوائز ومعرفة خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة، لذلك تتضمن المسابقة بعض الجوائز المادية والمالية النقدية الضخمة ويتم تسليمها يومياً للمواطنين الفائزين وذلك عن طريق فرز الإجابات الصحيحة لأسئلة المسابقة تشمل أسئلة ثقافية وعلمية وشعرية مختلفة، وسوف تذاع حلقات المسابقة يومياً من خلال قناة السعيدة اليمنية وذلك في تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت اليمن.