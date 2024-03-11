شوف هتفطر امتى .. “إمساكية رمضان فى مصر 2024” + عدد ساعات صيام أول أيام الشهر المبارك .. شمل العيلة بيرجع تاني

مع بدء شهر رمضان الكريم اليوم الإثنين 11 مارس 2024م، العديد من المواطنين يبحثون عن إمساكية رمضان فى مصر 2024 لرغبتهم فى تنظيم يومهم بطريقة صحيحة، لذلك هناك عدد كبير يرغب في التعرف على مواعيد السحور والإفطار لذلك أشار المواطنين عن مواقيت الصلاة فى رمضان 2024/1445، وبالتحديد آذان المغرب والفجر لأن الإفطار والسحور مرتبطين بهما لذلك جميع المواطنين يرغبون الاطلاع على امساكية شهر رمضان 2024 في مصر.

إمساكية رمضان فى مصر 2024

لقد أعلن الرئيس القومي للبحوث الفلكية على أن إمساكية رمضان فى مصر 2024 سوف تتضمن موعد بداية أول أيام عيد الفطر المبارك، لذلك يمكن لجميع المواطنين الدخول على موقع المعهد للاطلاع على الامساكية وأشار الموعد النهائي لبداية ونهاية الشهور العربية والهجرة سوف يكون وفقاً لدار الإفتاء المصرية، والذي يقوم به المعهد سوف يكون وفقا للدراسات العلمية والبحثية لذلك يتم العمل عليها وعلى إعدادها، وتجدر الإشارة أنه في هذا الشهر يتقرب المسلم من الله عز وجل بجميع الأعمال الصالحة.

شهر رمضان 2024

في الحقيقة أنه قد ارتفعت معدلات البحث عن امساكية رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام ومواعيد الصلاة، فمن المقرر سوف تكون عدة أيام شهر رمضان هذا العام 30 يوم وأول أسامة سوف يكون يوم الاثنين أول أيام شهر رمضان الموافق 11 مارس، وهذا اليوم هو أقل عدد ساعات الصيام لمدة 13 ساعة و18 دقيقة، لذلك أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر على أن أول أيام شهر رمضان هو يوم الاثنين كما أعلنت دار الإفتاء المصرية بشكل رسمي ومؤكد غدا اول أيام شهر رمضان.